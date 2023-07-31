Тайна петроглифов Дамайди: ученые обнаружили, откуда могла происходить китайская письменность

Среди гор Вейнин расположена коллекция древних наскальных рисунков, известных как петроглифы Дамайди. Датируемые периодом от 6000 до 8000 лет до нашей эры, эти рисунки изображают разнообразные сюжеты, включая животных, людей и абстрактные символы.

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Недавно появились предположения, что петроглифы Дамайди могут содержать ключ к происхождению китайских иероглифов — темы, которая долгое время была тайной и предметом для научных дебатов. Сторонники этой теории указывают на сходство между некоторыми абстрактными символами в рисунках и определенными китайскими иероглифами, пишет Ancient Origins.

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Несмотря на всю привлекательность такой идеи, до сих пор не хватает конкретных доказательств, которые бы позволили однозначно утверждать, что петроглифы Дамайди — прямые прародители китайских иероглифов.

Критики теории утверждают, что расположение и использование символов Дамайди не соответствует узнаваемым образцам традиционной письменности. Хотя абстрактные символы, напоминающие определенные китайские иероглифы, существуют, нет достоверных доказательств их использования для написания текстов.

Кроме того, важно признать, что петроглифы Дамайди, хоть и имеют историческое значение, не единственные примеры ранней китайской письменности. Древнейшие из них датируются периодом правления династии Шан, возникшей около 1600 г. до н. э. — через несколько тысячелетий после создания этих наскальных рисунков. Ранние китайские письмена демонстрируют значительное изящество, что свидетельствует о длительном эволюционном процессе.

На рисунках (справа по центру) изображены человеческие фигуры, животные и символы. Человеческие фигуры изображают сцены охоты, скотоводства, жертвоприношения, битвы, танца и продолжения рода Фото: Rita Willaert/ CC BY-NC-SA 2.0

Целесообразно предположить, что рисунки Дамайди могла в определенной степени повлиять на развитие китайской письменности. Древние китайцы могли черпать вдохновение из абстрактных символов, найденных в рисунках, или включить определенные формы и очертания в свою письменность, которая только начала зарождаться.

Однако, утверждая, что петроглифы Дамайди является исключительным источником китайских иероглифов, мы игнорируем множество доказательств, указывающих на сложную эволюцию системы письма в течение длительного периода, сформированную заимствованиями, адаптацией и инновациями.

В более широком контексте происхождения китайской письменности комплексный взгляд на нее раскрывает сложную и длительную историю. Ученые предлагают различные теории, некоторые из которых предполагают независимое изобретение древних китайцев, а другие — влияние предыдущих цивилизаций, таких как вавилоняне, египтяне и финикийцы.

Древнейшие из них датируются периодом правления династии Шан, которая возникла около 1600 г. до н. э. Фото: National Museum of China, CC0

Оракуловые кости времен династии Шан, о которых уже писал Фокус, просуществовавшей примерно с 1600 г. до н. э. до 1046 г. до н. э., являются древнейшими известными примерами китайской письменности. Эти кости использовали для гадания, на них записывали вопросы и ответы предков или духов. Иероглифы на них уже демонстрируют высокий уровень развития, что свидетельствует о длительном и стабильном эволюционном процессе.

С началом правления династии Чжоу (1046 г. до н. э. — 256 г. до н. э.) китайская письменность стала более сложной, с широким репертуаром иероглифов. Впоследствии, во времена династии Цинь (221 г. до н. э. — 206 г. до н. э.), стандартизировали систему письма для официальной документации и надписей.

В конце концов, петроглифы Дамайди сохраняют свое значение как ценный исторический памятник, позволяющий заглянуть в культурные и духовные верования древних китайских цивилизаций.

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