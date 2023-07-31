Таємниця петрогліфів Дамайді: вчені виявили, звідки могла походити китайська письменність

Серед гір Вейнін розташована колекція стародавніх наскальних малюнків, відомих як петрогліфи Дамайді. Датовані періодом від 6000 до 8000 років до нашої ери, ці різьблення зображують різноманітні сюжети, включаючи тварин, людей та абстрактні символи.

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Нещодавно з'явилися припущення, що петрогліфи Дамайді можуть містити ключ до походження китайських ієрогліфів — теми, яка довгий час була таємницею і науковими дебатами. Прихильники цієї теорії вказують на схожість між деякими абстрактними символами в малюнках і певними китайськими ієрогліфами, пише Ancient Origins.

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Попри всю привабливість такої ідеї, досі бракує конкретних доказів, які б дозволили однозначно стверджувати, що петрогліфи Дамайді — прямі прабатьки китайських ієрогліфів.

Критики теорії стверджують, що розташування і використання символів Дамайді не відповідає впізнаваним зразкам традиційної писемності. Хоча абстрактні символи, що нагадують певні китайські ієрогліфи, існують, немає достовірних доказів їхнього використання для написання текстів.

Крім того, важливо визнати, що петрогліфи Дамайді, хоч і мають історичне значення, не єдині приклади ранньої китайської писемності. Найдавніші з них датуються періодом правління династії Шан, яка виникла близько 1600 р. до н. е. — через кілька тисячоліть після створення цих наскальних малюнків. Ранні китайські письмена демонструють значну витонченість, що свідчить про тривалий еволюційний процес.

На малюнках (праворуч по центру) зображені людські фігури, тварини та символи. Людські фігури зображують сцени полювання, скотарства, жертвоприношення, битви, танцю та продовження роду Фото: Rita Willaert/ CC BY-NC-SA 2.0

Доцільно припустити, що різьблення з Дамайді могли певною мірою вплинути на розвиток китайської писемності. Давні китайці могли черпати натхнення з абстрактних символів, знайдених у різьбленні, або включити певні форми та обриси у свою писемність, що тільки почала зароджуватися.

Однак, стверджуючи, що різьблення з Дамайді є винятковим джерелом китайських ієрогліфів, ми ігноруємо безліч доказів, що вказують на складну еволюцію системи письма протягом тривалого періоду, сформовану запозиченнями, адаптацією та інноваціями.

У ширшому контексті походження китайської писемності комплексніший погляд на неї розкриває складну і тривалу історію. Науковці пропонують різні теорії, деякі з яких припускають незалежний винахід давніх китайців, а інші — вплив попередніх цивілізацій, таких як вавилоняни, єгиптяни та фінікійці.

Найдавніші з них датуються періодом правління династії Шан, яка виникла близько 1600 р. до н. е Фото: National Museum of China, CC0

Оракулові кістки часів династії Шан, про які вже писав Фокус, що проіснувала приблизно з 1600 р. до н. е. до 1046 р. до н. е., є найдавнішими відомими прикладами китайської писемності. Ці кістки використовували для ворожіння, на них записували запитання та відповіді предків або духів. Ієрогліфи на них вже демонструють високий рівень розвитку, що свідчить про тривалий і стабільний еволюційний процес.

З початком правління династії Чжоу (1046 р. до н. е. — 256 р. до н. е.) китайська писемність стала складнішою, з широким репертуаром ієрогліфів. Згодом, за часів династії Цинь (221 р. до н. е. — 206 р. до н. е.), стандартизували систему письма для офіційної документації та написів.

Зрештою, петрогліфи Дамайді зберігають своє значення як цінна історична пам'ятка, що дає змогу зазирнути в культурні та духовні вірування давніх китайських цивілізацій.

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