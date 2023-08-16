Гормон счастья. Новое открытие о дофамине поможет объяснить появление болезни Паркинсона

Ученые считают, что дофамин играет важную роль не только в так называемой "системе вознаграждения", но и в других функциях мозга.

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Авторы нового исследования, опубликованного в издании в журнале Nature Neuroscience, предполагают, что нервные клетки, которые реагируют на этот маленький гормон счастья, могут быть нескольких разновидностей, и некоторые из них могут играть роль не только в так называемой "системе вознаграждения", но и в других функциях мозга. Система вознаграждения представляет собой структуры нервной системы человека, которые участвуют в контроле поведения при помощи положительных реакций на те или иные действия. Ученые обнаружили три различных подтипа дофамин-реагирующих нейронов в части мозга, которая называется черная субстанция, и она играет важную роль в обработке движения, а также в реакции на "вознаграждения", пишет ScienceAlert.

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Ученые выяснили, что каждый подтип таких нейронов отчетливо реагирует либо на приятные переживания, либо на неприятные стимулы, либо на изменение скорости, что является первым убедительным свидетельством существования дофаминовых нейронов, которые не просто дают нам чувство удовлетворения от действий.

По словам ученых, черная субстанция является эпицентром появления болезни Паркинсона. Потеря этой частью мозга чувствительных к дофамину нейронов связана с характерными симптомами этой болезни, такими как медлительность и тремор.

Как ни странно, потеря этих нервных клеток не обязательно приводит к потере приятных ощущений после успешно выполненной работы. Поэтому было неясно, выполняют ли нейроны, которые реагируют на гормон, более одной функции, или каждая из разных клеток отвечает за свою собственную функцию.

По словам ученых, они обнаружили подтип, который передает двигательные сигналы без какой-либо реакции на вознаграждение, и они находятся там, где дофаминовые нейроны впервые умирают во время болезни Паркинсона.

Ученые предполагают, что потеря этих дофаминовых нейронов, может создавать дисбаланс в мозге, который может быть причиной тремора во время болезни Паркинсона. Оставшись только с нейронами, управляющими замедлением, мозг может заставить мышцы остановиться.

Авторы говорят, что нужно провести дополнительные исследования, чтобы выяснить, как работает каждый конкретный подтип дофаминовых нервных клеток и почему некоторые из них более склонны к повреждению, чем другие.

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