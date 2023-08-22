Исследование глаз может обнаружить болезнь Паркинсона за несколько лет до ее появления

Ученые впервые обнаружили в сетчатке глаз маркер, который может привести к развитию болезни головного мозга.

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Согласно исследованию, опубликованному в журнале Neurology, ученые впервые нашли в глазах человека биомаркер, который может стать признаком развития в будущем болезни Паркинсона. Если проводить исследование глаз, как считают ученые, то можно обнаружить эту болезнь головного мозга за 7 лет до ее появления, пишет New Atlas.

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Группа ученых из Великобритании провела самое большое исследование, посвященное визуализации сетчатки глаз и болезни Паркинсона. Для этого использовались данные более 200 тысяч пациентов в возрасте от 40 до 69 лет из Британского биобанка.

У людей, которые умерли от болезни Паркинсона, ученые обнаружили различия во внутреннем ядерном слое сетчатки, а также более тонкую структуру ганглиозных клеток по сравнению со здоровыми людьми.Впервые ученые использовали внутренний ядерный слой сетчатки глаз в качестве биомаркера, который может привести к развитию болезни Паркинсона. Также впервые ученые выяснили, что ухудшение состояния глаз может показать будущее появление болезни мозга за 7 лет до постановки диагноза.

Раньше ученые уже использовали сканирование глаз для того, чтобы обнаружить признаки других болезней мозга, таких как болезнь Альцгеймера, рассеянный склероз и шизофрения. Оптическая когерентная томография высокого разрешения позволяет получить невероятно детальное изображение сетчатки глаза. С помощью ИИ эти изображения можно быстро обработать и получить важные предупреждения о будущем ухудшении здоровья, говорят ученые.

Авторы исследования считают, что обнаружение признаков болезни до того, как она появится, может помочь людям изменить образ жизни, что, в свою очередь, может предотвратить появление болезни.

По словам ученых, теперь можно найти очень ранние признаки болезни Паркинсона, что дает возможность для разработки новых средств лечения. Но пока исследователи не могут точно спрогнозировать появится ли болезнь Паркинсона у человека или нет, хотя они считают, что с помощью сканирования глаз можно получить предварительные данные, которые касаются людей, подверженных риску появления этой болезни мозга.

Фокус уже писал том, что ученые выяснили, как количество хронических болезней влияет на продолжительность жизни человека. Исследователи считают, что порядок, в котором мы получаем свои заболевания напрямую связан с тем, насколько длинной окажется наша жизнь.

Также Фокус писал о том, что исследователям удалось найти еще одну причину появления деменции у людей. Оказывается, существует связь между загрязненным воздухом и этой болезнью мозга.

Напоминаем, что новое открытие может помочь объяснить появление болезни Паркинсона. Ученые считают, что дофамин играет важную роль не только в так называемой "системе вознаграждения", но и в других функциях мозга, как уже писал Фокус.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.