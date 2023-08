Между твердым и жидким: ученые обнаружили скрытое агрегатное состояние

Ученые изучили поведение аморфных твердых тел и кажется нашли объяснение их странным свойствам.

Некоторые материалы могут быть одновременно твердым телом, но при близком рассмотрении они напоминают жидкость, застывшую во времени. Материалы в этом состоянии называются аморфными твердыми телами и их свойства не так легко объяснить. Но, новое исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, предполагает, что между твердым и жидким агрегатными состояниями существует нечто иной, о чем ученые даже не предполагали, пишет ScienceAlert.

Каждый человек в повседневной жизни постоянно имеет дело с тремя агрегатными состояниями материи: твердым телом, жидкостью и газом. Когда эти состояния меняются и одно переходит в другое, то это называется переходом состояний.

Но иногда при высокой температуре атомы могут стать настолько горячими, что это приведет к образованию плазмы и наоборот при очень низкой температуре некоторые частицы вообще могут потерять свою идентичность.

Аморфные твердые тела — это странная смесь из хорошо упорядоченных твердых тел и слабосвязанных жидкостей. В то время как частицы внутри твердых тел образуют предсказуемые связи, то после того, как частицы зафиксируются на месте при низкой температуре, аморфные твердые тела начинают иметь неупорядоченное расположение частиц жидкости.

Например, в стекле кислород и кремний текут при нагревании. Когда они медленно охлаждаются, то образуется упорядоченная кристаллическая структура — кварц. Если же остывание происходит слишком быстро, то частицы каким-то образом сохраняют беспорядочное расположение. По словам ученых, это граница, где материал становится аморфным твердым веществом, а температура, при которой это происходит, является температурой начала.

Слева: материал ведет себя как жидкость, переходя в более твердое состояние ниже начальной температуры (справа) Фото: ScienceAlert

Авторы нового исследования определили, что подобный переход состояний может быть не таким четким, поскольку проявляется особая активность частиц, которые находятся между их обычным жидким и переохлажденным состояниями.

По словам ученых, их исследование объясняет, почему поведение переохлажденных жидкостей при этой температуре напоминает поведение твердых тел, хотя их структура такая же, как у жидкости. Температура начала подобна температуре плавления, которая превращает переохлажденную жидкость в жидкость. Это должно происходить у всех переохлажденных жидкостей или стеклообразных систем, считают ученые.

Частицы в переохлажденной жидкости постоянно меняют свою конфигурацию, что приводит к движениям, которые называются возбуждением. Ученые изучили эти возбуждения переохлажденной жидкости и рассчитали, что происходит при изменении температуры. Ученые выяснили, что связанные пары возбуждений становятся несвязанными при начальной температуре, в результате чего материал теряет жесткость и ведет себя как обычная жидкость.

