Привлечь успех, "посылая сигналы в космос": ученые назвали самый быстрый способ обанкротиться

Новое исследование показывает, что люди, желающие "космически привлечь" к себе успех более подвержены риску провала и финансового краха.

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В последнее время все более популярной становится практика "проявления", которая предполагает, что направленные в космос сигналы, способны привлечь к человеку успех. Якобы достаточно лишь направлять в космос правильные сигналы и это поможет стать успешным и богатым, пишет Daily Mail.

Исследователи не просто выступили против подобной практики, но и наглядно показали, что попытки "космически привлечь" к себе успех с большей долей вероятности обернутся провалом и банкротством. Результаты исследования также показывают, что подобные люди с большей вероятностью склонны к рискованным инвестициям и верят, что могут быстрее достичь маловероятного уровня успеха.

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По словам автора исследования Лукаса Диксона из Университета Квинсленда (Австралия), в своей работе они с коллегами определили манифестацию как веру в то, что если вы посылаете свои желания Вселенной через позитивные мысли, визуализацию или действуете так, как будто цели уже достигнуты — Вселенная выполнит ваше заветное желание.

Авторы исследования отмечают, что манифесторы кажутся "чрезмерно оптимистичными", предполагая, что смогут с большей вероятностью достичь успеха в более короткие сроки. Фактически это значит, что они попросту переоценивают свои шансы на успех.

Сосрелоточение внимания на положительных аспектах жизни в действительности может помочь чувствовать себя более хорошо и быть более устойчивым. Однако это также может привести к преуменьшению негативных, однако весьма важных признаков нестабильности бизнеса, например, увеличивающийся долг. По словам Диксона, такие люди с большей долей вероятности будут чувствовать контроль над довольно неконтролируемыми аспектами своей жизни, независимо от того, быстро ли им удастся достигнуть успеха и разбогатеть.

В новом исследовании ученые измерили проявления убеждений 375 человек. Реципиентов попросили оценить насколько они согласны с такими утверждениями как: "Я привлекаю успех в свою жизнь с помощью Вселенной или высших сил"; "моя душа, дух или высшее Я помогает мне привлечь успех"; и "вселенная или высшая сила посылает мне людей и события, которые помогут мне добиться успеха". Ученые отмечают, что в исследовании использовалась 7-бальная шкала оценивания.

Затем команда проанализировала ответы реципиентов вместе с финансистами. Результаты свидетельствуют о том, что на каждый балл, набранный людьми выше по шкале проявления, вероятность банкротства была выше примерно на 40%, вероятность инвестирования в криптовалюту была на 30% выше, а вероятность инвестирования в акции не увеличивалась.

Диксон с коллегами предположили, что результаты связаны с тем, что манифесторы имеют более сильную веру в быстрое обогащение. Авторы исследования отмечают, что чрезмерный оптимизм реципиентов был вполне ожидаемым, тогда как банкротство и вера в быстрое обогащение показались ученым весьма любопытными.

Теперь исследователи считают, что более высокая вера во "всесильность Вселенной", вероятно, приводит к подобным результатам. Кроме того ученые полагают, что люди развивают более сильную веру в "проявление" после того, как в их жизни случается опыт быстрого обогащения или банкротства. Диксон отмечает, что потребуется больше дополнительных исследований, чтобы лучше понять, как работают эти стереотипы.

Ранее Фокус писал о том, что интеллект помогает зарабатывать деньги, но лишь до определенного момента: ученые назвали сумму.