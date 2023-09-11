Привернути успіх, "посилаючи сигнали в космос": учені назвали найшвидший спосіб збанкрутувати

Нове дослідження показує, що люди, які бажають "космічно привернути" до себе успіх, більш схильні до ризику провалу і фінансового краху.

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Останнім часом дедалі популярнішою стає практика "прояву", яка припускає, що спрямовані в космос сигнали, здатні привернути до людини успіх. Нібито достатньо лише направляти в космос правильні сигнали і це допоможе стати успішним і багатим, пише Daily Mail.

Дослідники не просто виступили проти подібної практики, а й наочно показали, що спроби "космічно привернути" до себе успіх з більшою часткою ймовірності обернуться провалом і банкрутством. Результати дослідження також показують, що подібні люди з більшою ймовірністю схильні до ризикованих інвестицій і вірять, що можуть швидше досягти малоймовірного рівня успіху.

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За словами автора дослідження Лукаса Діксона з Університету Квінсленду (Австралія), у своїй роботі вони з колегами визначили маніфестацію як віру в те, що якщо ви надсилаєте свої бажання Всесвіту через позитивні думки, візуалізацію або дієте так, начебто мети вже досягнуто — Всесвіт виконає ваше заповітне бажання.

Автори дослідження зазначають, що маніфестори здаються "надмірно оптимістичними", припускаючи, що зможуть з більшою ймовірністю досягти успіху в коротші терміни. Фактично це означає, що вони просто переоцінюють свої шанси на успіх.

Зосередження уваги на позитивних аспектах життя насправді може допомогти відчувати себе краще і бути більш стійким. Однак це також може призвести до применшення негативних, проте вельми важливих ознак нестабільності бізнесу, наприклад, борг, що збільшується. За словами Діксона, такі люди з більшою часткою ймовірності відчуватимуть контроль над доволі неконтрольованими аспектами свого життя, незалежно від того, чи швидко їм вдасться досягти успіху й розбагатіти.

У новому дослідженні вчені виміряли прояви переконань 375 осіб. Реципієнтів попросили оцінити наскільки вони згодні з такими твердженнями як: "Я залучаю успіх у своє життя за допомогою Всесвіту або вищих сил"; "моя душа, дух або вище Я допомагає мені привернути успіх"; і "всесвіт або вища сила посилає мені людей і події, які допоможуть мені досягти успіху". Учені зазначають, що в дослідженні використовували 7-бальну шкалу оцінювання.

Потім команда проаналізувала відповіді реципієнтів разом із фінансистами. Результати свідчать про те, що на кожен бал, набраний людьми вище за шкалою прояву, вірогідність банкрутства була вищою приблизно на 40%, вірогідність інвестування в криптовалюту була на 30% вищою, а вірогідність інвестування в акції не збільшувалася.

Діксон з колегами припустили, що результати пов'язані з тим, що маніфестори мають сильнішу віру у швидке збагачення. Автори дослідження зазначають, що надмірний оптимізм реципієнтів був цілком очікуваним, тоді як банкрутство і віра у швидке збагачення здалися вченим вельми цікавими.

Тепер дослідники вважають, що вища віра у "всесильність Всесвіту", ймовірно, призводить до подібних результатів. Крім того, вчені вважають, що люди розвивають сильнішу віру в "прояв" після того, як у їхньому житті трапляється досвід швидкого збагачення або банкрутства. Діксон зазначає, що потрібно більше додаткових досліджень, щоб краще зрозуміти, як працюють ці стереотипи.

Раніше Фокус писав про те, що інтелект допомагає заробляти гроші, але лише до певного моменту: вчені назвали суму.