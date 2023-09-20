Энтузиаст обнаружил уникальные кавалерийские мечи возрастом почти 2 тыс. лет: в Британии их всего 4 (фото)

Обнаруженные артефакты включали не только два римских кавалерийских меча, но и деревянные ножны. Открытие сделано во время встречи любителей поиска с металлоискателями.

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Археологи сообщили о находке двух редких римских кавалерийских мечей в графстве Котсуолд, Англия. Кроме того, рядом с оружием обнаружили разбитую чашу из медного сплава, пишет Arkeonews.

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На эти реликвии наткнулся Гленн Мэннинг, который участвовал во встрече поисковиков, проходившей в северном регионе Котсуолдс. Дальнейший анализ и оценку находок поручили профессору Саймону Джеймсу из Лестерского университета.

По словам профессора Саймона Джеймса, это оружие можно идентифицировать как среднеимперские римские мечи, имеющие общее название "спата". Историческая хронология их использования простирается примерно от 160-х годов нашей эры, продолжаясь до третьего века нашей эры.

Размеры этих мечей четко указывают на их предназначение для конного боя. Стоит отметить, что в римских провинциях гражданское владение и ношение такого оружия не считалось противозаконным из-за распространенности бандитизма в ту эпоху.

Размеры этих мечей четко указывают на их назначение для конного боя. Фото: Cotswold District Council

Профессор Джеймс прокомментировал: "Что касается параллелей, я не могу припомнить находок более чем одного меча, найденного при подобных обстоятельствах в римской Британии. Ближайшее, что приходит на ум, это пара похожих мечей, найденных в Кентербери — их владельцы лежали лицом вниз в яме в пределах городских стен, очевидно, это было тайное захоронение, почти наверняка, двойное убийство".

Примечательно, что общее количество подобных мечей, найденных на сегодня, составляет лишь четыре.

Член совета Пол Ходжкинсон сказал: "Это новое открытие показывает, какую невероятно глубокую историю имеет Котсуолдс. Люди спрашивали: "Что римляне когда-либо сделали для нас?". Ну, они только что дали нам несколько удивительных примеров оружия, которое использовали почти 2000 лет назад, когда Сайренсестер был вторым по величине городом в Британии. Это действительно замечательная археологическая находка, и я не могу дождаться, когда посетители увидят их на выставке в последующие годы".

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После этого знаменательного открытия рассматривается возможность проведения археологической экспертизы на месте раскопок в северном Котсуолде. Цель состоит в том, чтобы определить исторический контекст мечей, поскольку точные обстоятельства их захоронения остаются предметом неопределенности для историков, занимающихся исследованием.

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