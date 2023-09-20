Ентузіаст виявив унікальні кавалерійські мечі віком майже 2 тис. років: у Британії їх лиш 4 (фото)

Виявлені артефакти включали не лише два римські кавалерійські мечі, але й дерев'яні піхви. Відкриття зроблено під час зустрічі любителів пошуку з металошукачами.

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Археологи повідомили про знахідку двох рідкісних римських кавалерійських мечів у графстві Котсуолд, Англія. Крім того, поруч зі зброєю виявили розбиту чашу з мідного сплаву, пише Arkeonews.

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На ці реліквії натрапив Гленн Меннінг, який брав участь у зустрічі пошуківців, що проходив у північному регіоні Котсуолдс. Подальший аналіз і оцінку знахідок доручили професору Саймону Джеймсу з Лестерського університету.

За словами професора Саймона Джеймса, цю зброю можна ідентифікувати як середньоімперські римські мечі, що мають загальну назву "спата". Історична хронологія їхнього використання простягається приблизно від 160-х років нашої ери, продовжуючись до третього століття нашої ери.

Розміри цих мечів чітко вказують на їхнє призначення для кінного бою. Варто зазначити, що в римських провінціях цивільне володіння і носіння такої зброї не вважалося протизаконним через поширеність бандитизму в ту епоху.

Розміри цих мечів чітко вказують на їхнє призначення для кінного бою Фото: Cotswold District Council

Професор Джеймс прокоментував: "Що стосується паралелей, я не можу пригадати знахідок більш ніж одного меча, знайденого за подібних обставин у римській Британії. Найближче, що спадає на думку, це пара схожих мечів, знайдених у Кентербері — їхні власники лежали обличчям донизу в ямі в межах міських стін, очевидно, це було таємне поховання, майже напевно, подвійне вбивство".

Примітно, що загальна кількість подібних мечів, знайдених на сьогодні, становить лише чотири.

Член ради Пол Ходжкінсон сказав: "Це нове відкриття показує, яку неймовірно глибоку історію має Котсуолдс. Люди питали: "Що римляни коли-небудь зробили для нас?". Ну, вони щойно дали нам кілька дивовижних прикладів зброї, яку використовували майже 2000 років тому, коли Сайренсестер був другим за величиною містом у Британії. Це справді чудова археологічна знахідка, і я не можу дочекатися, коли відвідувачі побачать їх на виставці в наступні роки".

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Після цього знаменного відкриття розглядається можливість проведення археологічної експертизи на місці розкопок у північному Котсуолді. Мета полягає в тому, щоб визначити історичний контекст мечів, оскільки точні обставини їхнього поховання залишаються предметом невизначеності для істориків, які займаються дослідженням.

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