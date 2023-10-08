В Солнечной системе должна была появиться еще одна планета: новое открытие в поясе Койпера (фото)

Самый далекий объект Солнечной системы, который когда-либо исследовал космический аппарат, является частью неудавшейся планеты.

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Исследование, опубликованное в издании The Planetary Science Journal, подтверждает теорию о том, что транснептуновый объект Аррокот был зародышем так и не появившейся планеты. Также ученые выяснили, каким образом произошло формирование этого очень странного астероида, пишет ScienceAlert.

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Каменистый объект под названием Аррокот является астероидом, который состоит из ярко выраженных двух частей и немного напоминаем снеговика. Он вращается вокруг Солнца в поясе Койпера, местом обитания ледяных объектов, самым большим из которых является Плутон, на расстоянии в примерно 6,5 млрд км от Земли. Аррокот является самым далеким объектом Солнечной системы, который когда-либо исследовал космический аппарат. Еще в 2019 году к Аррокоту подлетел аппарат "Новые горизонты".

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Этот транснептуновый объект имеет длину 35 км, ширину 20 км и высоту 10 км. При этом он состоит из двух соединенных между собой частей – большая часть называется Уэну, а меньшая – Уээйо.

Авторы нового исследования, используя данные аппарата "Новые горизонты", тщательно изучили большую часть Аррокота. Они обнаружили здесь 12 почти одинаковых по форме, цвету, и размеру курганов. Ученые предполагают, что когда то, это были камни-строительные блоки, которые слились вместе, чтобы образовать Аррокот. При этом ученые считают, что теория о том, что этот объект является зародышем несостоявшееся еще одной планеты Солнечной системы является верной.

Аррокот Фото: wikipedia

По словам авторов исследования, в далеком прошлом Аррокот состоял из двух отдельных камней, которые вращалась рядом и со временем слились вместе. Но больший из камней в свою очередь образовался в результате слияния отдельных камней почти одинакового размера и формы. Это подтверждает теорию о том, что планеты формируются из облака каменных обломков и пыли, которые окружают звезду.

Чтобы выяснить, как именно появился камень Уэну, ученые создали моделирование, которое показало, что в далеком прошлом более мелкие камни сталкивались друг с другом на невысокой скорости, что и привело к их постепенному слиянию. А следы этого процесса как раз и видны на поверхности Аррокота в виде 12 курганов.

Но почему составляющие Уэну камни имеют примерно одинаковый размер и форму пока остается загадкой. Что касается Уээйо, то эта часть Аррокота не сильно похожа на его больший компонент. Тем не менее ученым удалось найти 3 кургана и здесь, и они предполагают, что Уээйо образовался так же, как и Уэну.

Также ученые предположили, что зародыши планет, то есть планетезимали, которым и был Аррокот, могут формироваться с помощью почти одинаковых строительных блоков, но это только гипотеза.

Как уже писал Фокус, на окраинах нашей звездной системы может существовать измененный закон силы тяжести.

Напоминаем, что Фокус писал о том, сколько времени уйдет на путешествие к краю Солнечной системы. Наша Солнечная система — всего лишь пятнышко на фоне Млечного Пути, а Млечный Путь – всего лишь пятнышко на фоне всей Вселенной. Тем не менее, наша планетарная система по-прежнему остается невероятно огромной.

Также Фокус писал о том, что метеорный поток Дракониды скоро достигнет своего пика и можно будет увидеть до 300 сгорающих в атмосфере метеоритов в час.