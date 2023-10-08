У Сонячній системі мала з'явитися ще одна планета: нове відкриття в поясі Койпера (фото)

Найдальший об'єкт Сонячної системи, який коли-небудь досліджував космічний апарат, є частиною невдалої планети.

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Дослідження, опубліковане у виданні The Planetary Science Journal, підтверджує теорію про те, що транснептуновий об'єкт Аррокот був зародком планети, яка так і не з'явилася. Також учені з'ясували, яким чином відбулося формування цього дуже дивного астероїда, пише ScienceAlert.

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Кам'янистий об'єкт під назвою Аррокот є астероїдом, який складається з яскраво виражених двох частин і трохи нагадує сніговика. Він обертається навколо Сонця в поясі Койпера, місцем проживання крижаних об'єктів, найбільшим з яких є Плутон, на відстані приблизно 6,5 млрд км від Землі. Аррокот є найдальшим об'єктом Сонячної системи, який коли-небудь досліджував космічний апарат. Ще 2019 року до Аррокота підлетів апарат "Нові горизонти".

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Цей транснептуновий об'єкт має довжину 35 км, ширину 20 км і висоту 10 км. При цьому він складається з двох з'єднаних між собою частин — більша частина називається Уену, а менша — Уейейо.

Автори нового дослідження, використовуючи дані апарату "Нові горизонти", ретельно вивчили більшу частину Аррокота. Вони виявили тут 12 майже однакових за формою, кольором і розміром курганів. Вчені припускають, що колись це були камені-будівельні блоки, які злилися разом, щоб утворити Аррокот. При цьому вчені вважають, що теорія про те, що цей об'єкт є зародком ще однієї планети Сонячної системи, яка не відбулася, є вірною.

Аррокот Фото: wikipedia

За словами авторів дослідження, у далекому минулому Аррокот складався з двох окремих каменів, які оберталися поруч і з часом злилися разом. Але більший з каменів своєю чергою утворився внаслідок злиття окремих каменів майже однакового розміру та форми. Це підтверджує теорію про те, що планети формуються з хмари кам'яних уламків і пилу, які оточують зірку.

Щоб з'ясувати, як саме з'явився камінь Вену, вчені створили моделювання, яке показало, що в далекому минулому більш дрібне каміння стикалося одне з одним на невисокій швидкості, що й призвело до їхнього поступового злиття. А сліди цього процесу якраз і видно на поверхні Аррокота у вигляді 12 курганів.

Але чому камені, що складають Уену, мають приблизно однаковий розмір і форму, поки що залишається загадкою. Що стосується Уейейо, то ця частина Аррокота не дуже схожа на його більший компонент. Проте вченим вдалося знайти 3 кургани і тут, і вони припускають, що Уейейо утворився так само, як і Уену.

Також учені припустили, що зародки планет, тобто планетезималі, яким і був Аррокот, можуть формуватися за допомогою майже однакових будівельних блоків, але це тільки гіпотеза.

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