Неожиданное открытие. Ученые обнаружили соединение каннабиса в обычном сорняке

Авторы исследования считают, что это открывает потенциально новые возможности для производства каннабиноидов.

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Ученые обнаружили каннабидиол — соединение в каннабисе, известное как КБД — в обычном бразильском растении, произрастающем на большей территории Южной Америки и часто считающимся сорняком, пишет Science Alert.

По словам молекулярного биолога Родриго Моура Нето из Федерального университета Рио-де-Жанейро, речь идет о плодах и цветах кустарника, известного как Trema micrantha Blume. Несмотря на то, что это растение часто считается обычным сорняком, ученые считают, оно открывает потенциальные возможности для производства все более популярного вещества.

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Отметим, что КБД в последнее время все чаще используется для лечения таких состояний, как: эпилепсия и хроническая боль и тревога. КБД является одним из основных активных соединений каннабиса, наряду с тетрагидроканнабинолом или ТГК — веществом, вызывающим ощущение эйфории. Впрочем, эффективность данного соединения в качестве медицинского лечения в данный момент все еще находится на стадии изучения.

По словам Нето, химический анализ показал, что "Трема" содержит КБД, но не ТГК, то есть фактически может стать обильным источником первого соединения, но при этом едва ли столкнется с юридическими или нормативными препятствиями, связанными с каннабисом. Простыми словами, "Трема" может стать легальной альтернативой употреблению каннабиса.

Из-за того, что этот сорняк широко распространен в Бразилии, он вполне может стать простым и дешевым источником каннабидиола. К слову, ранее ученые также обнаружили КБД в родственном растении в Таиланде.

Отметим, что Нето с командой еще не опубликовали результаты своего исследования, однако уже планируют расширить свою работу. В дальнейших исследованиях они надеются определить лучшие методы извлечения КБД из "Требы", а также планируют проанализировать его эффективность для пациентов с заболеваниями, для лечения которых в настоящее время используется медицинский каннабис.

Ранее команда Нето выиграла грант в размере 104 000 долларов США от правительства Бразилии, которые пойдут на финансирование нового исследования. Предполагается, что работа займет около 5 лет.

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