Несподіване відкриття. Учені виявили сполуку канабісу у звичайному бур'яні

Автори дослідження вважають, що це відкриває потенційно нові можливості для виробництва канабіноїдів.

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Учені виявили канабідіол — сполуку в канабісі, відому як КБД, — у звичайній бразильській рослині, яка росте на більшій території Південної Америки та часто вважається бур'яном, пише Science Alert.

За словами молекулярного біолога Родріго Моура Нето з Федерального університету Ріо-де-Жанейро, йдеться про плоди і квіти чагарнику, відомого як Trema micrantha Blume. Попри те, що цю рослину часто вважають звичайним бур'яном, учені вважають, вона відкриває потенційні можливості для виробництва дедалі популярнішої речовини.

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Зазначимо, що КБД останнім часом дедалі частіше використовують для лікування таких станів як епілепсія та хронічний біль і тривога. КБД є однією з основних активних сполук канабісу, поряд із тетрагідроканабінолом або ТГК — речовиною, що викликає відчуття ейфорії. Утім, ефективність цієї сполуки як медичного лікування наразі все ще перебуває на стадії вивчення.

За словами Нето, хімічний аналіз показав, що трема містить КБД, але не ТГК, тобто фактично може стати великим джерелом першої сполуки, але водночас навряд чи зіткнеться з юридичними або нормативними перешкодами, пов'язаними з канабісом. Простими словами, трема може стати легальною альтернативою вживання канабісу.

Через те, що цей бур'ян широко поширений у Бразилії, він цілком може стати простим і дешевим джерелом канабідіолу. До слова, раніше вчені також виявили КБД у спорідненій рослині в Таїланді.

Зазначимо, що Нето з командою ще не опублікували результати свого дослідження, проте вже планують розширити свою роботу. В подальших дослідженнях вони сподіваються визначити найкращі методи вилучення КБД із треби, а також планують проаналізувати його ефективність для пацієнтів із захворюваннями, для лікування яких наразі використовується медичний канабіс.

Раніше команда Нето виграла грант у розмірі 104 000 доларів США від уряду Бразилії, які підуть на фінансування нового дослідження. Передбачається, що робота займе близько 5 років.

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