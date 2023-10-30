NASA запустило ракету для изучения уникального остатка сверхновой: почему он так важен (фото)

Новая зондирующая ракета отправилась в космос, чтобы ученые могли понять, как взрывная смерть звезд закладывают основу для появления новых звезд и галактик.

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В воскресенье, 29 октября, NASA отправило в суборбитальное пространство новую зондирующую ракету в рамках миссии INFUSE. С помощью размещенного на вершине этой ракеты прибора ученые в течение непродолжительного времени собирали информацию об известном остатке сверхновой в созвездии Лебедя, пишет Space.

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Цель изучения астрономов называется Петля Лебедя и она является остатком сверхновой, которая взорвалась 20 тысяч лет назад и находится на расстоянии 2600 световых лет от Земли в созвездии Лебедя.

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Именно здесь когда-то массивная звезда, которая была более, чем в 20 раз больше Солнца, взорвалась сверхновой. Если бы этот взрыв наблюдали на Земле, то вспышка света была бы такой яркой, что ее можно было увидеть с в течение дня невооруженным глазом.

Хотя этот взрыв огромной звезды произошел так давно, до сих пор происходит расширение остатка сверхновой, то есть вещества выброшенного во время взрыва сверхновой, со скоростью 1,5 млн км/час. Сейчас размер остатка сверхновой оценивают в 120 световых лет.

Часть остатка сверхновой под названием Петля Лебедя Фото: NASA

Остаток сверхновой под названием Петля Лебедя представляет собой редкий астрономический объект, так как он демонстрирует продолжающийся взрыв сверхновой. Во время расширения этого объекта происходит выброс в окружающий космос тяжелых химических элементов, которые были созданы в ядре умершей звезды. Именно эти элементы станут основой для нового поколения звезд и галактик, которые появятся через тысячи лет.

По словам ученых, такие взрывы сверхновых оказывают огромное влияние на формирование звезд и галактик. Именно с помощью прибора, размещенного на вершине небольшой зондирующей ракеты, направленной в суборбитальное пространство на высоту 240 км, ученые в течение нескольких минут собирали чрезвычайной важные данные о Петеле Лебедя.

Прибор фиксировал свет, который исходит от остатка сверхновой в дальнем ультрафиолетовом диапазоне. Это свет отражает то, как пыль и горячий газ (его температура составляет примерно от 50 до 300 тысяч градусов Цельсия) во время расширения врезается в окружающий холодных газ, который находится в нашей галактике.

По словам ученых, эти данные помогут выяснить, где в остатке сверхновой находятся конкретные химические тяжелые элементы, что поможет понять жизненные циклы звезд и галактик.

Как уже писал Фокус, впервые искусственный интеллект смог самостоятельно обработать полученные данные наблюдений за космосом и таким образом сам смог обнаружить сверхновую.

Также Фокус писал о том, что астрономы показали результат столкновения двух галактик, которые превратились теперь в одну галактику. Самое интересное, что подобный вид, как предполагают астрономы, будет меть новая галактика, возникшая в результате слияния Млечного Пути и галактики Андромеды.