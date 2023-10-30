NASA запустило ракету для вивчення унікального залишку наднової: чому він такий важливий (фото)

Нова зондувальна ракета вирушила в космос, щоб вчені могли зрозуміти, як вибухова смерть зірок закладає основу для появи нових зірок і галактик.

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У неділю, 29 жовтня, NASA відправило в суборбітальний простір нову зондувальну ракету в межах місії INFUSE. За допомогою розміщеного на вершині цієї ракети приладу вчені протягом нетривалого часу збирали інформацію про відомий залишок наднової в сузір'ї Лебедя, пише Space.

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Ціль вивчення астрономів називається Петля Лебедя і вона є залишком наднової, яка вибухнула 20 тисяч років тому і розташована на відстані 2600 світлових років від Землі в сузір'ї Лебедя.

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Саме тут колись масивна зірка, яка була більше, ніж у 20 разів більша за Сонце, вибухнула надновою. Якби цей вибух спостерігали на Землі, то спалах світла був би таким яскравим, що його можна було б побачити протягом дня неозброєним оком.

Хоча цей вибух величезної зірки стався так давно, досі відбувається розширення залишку наднової, тобто речовини викинутої під час вибуху наднової, зі швидкістю 1,5 млн км/год. Наразі розмір залишку наднової оцінюють у 120 світлових років.

Частина залишку наднової під назвою Петля Лебедя Фото: NASA

Залишок наднової під назвою Петля Лебедя є рідкісним астрономічним об'єктом, оскільки він демонструє тривалий вибух наднової. Під час розширення цього об'єкта відбувається викид у навколишній космос важких хімічних елементів, які були створені в ядрі померлої зірки. Саме ці елементи стануть основою для нового покоління зірок і галактик, які з'являться через тисячі років.

За словами вчених, такі вибухи наднових мають величезний вплив на формування зірок і галактик. Саме за допомогою приладу, розміщеного на вершині невеличкої зондувальної ракети, спрямованої в суборбітальний простір на висоту 240 км, вчені протягом кількох хвилин збирали надзвичайно важливі дані про Петлі Лебедя.

Прилад фіксував світло, яке виходить від залишку наднової в далекому ультрафіолетовому діапазоні. Це світло відображає те, як пил і гарячий газ (його температура становить приблизно від 50 до 300 тисяч градусів Цельсія) під час розширення врізається в оточуючий холодний газ, що міститься в нашій галактиці.

За словами вчених, ці дані допоможуть з'ясувати, де в залишку наднової містяться конкретні хімічні важкі елементи, що допоможе зрозуміти життєві цикли зірок і галактик.

Як уже писав Фокус, вперше штучний інтелект зміг самостійно опрацювати отримані дані спостережень за космосом і таким чином сам зміг виявити наднову.

Також Фокус писав про те, що астрономи показали результат зіткнення двох галактик, які перетворилися тепер в одну галактику. Найцікавіше, що подібний вигляд, як припускають астрономи, матиме нова галактика, що виникла в результаті злиття Чумацького Шляху і галактики Андромеди.