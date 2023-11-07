Не существует "плохой" и "хорошей" еды: диетолог рассказала о пагубном и опасном стереотипе
Хотя в обществе зачастую принято делить продукты на черное и белое, диетолог предостерегает от такой практики, ведь она может навредить здоровью выходя за рамки нашего желудка.
В современном мире мы часто можем слышать фразы о плохих и хороших продуктах, делящих их на два лагеря. Но врач-диетолог разъяснил ошибочное мнение о том, что продукты питания должны считаться "хорошими" или "плохими", отметив, что подобные классификации не являются частью профессиональных рекомендаций по питанию, пишет Study Finds.
У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!
Вопреки распространенному мнению, врачи-диетологи не выступают за строгие правила питания или нереалистичные диетические ожидания. Склонность диетологической культуры классифицировать продукты питания по моральным категориям считается пагубной и не отражает тонкого взгляда профессионалов в области питания.
Диетолог Шайла Кадоган считает, что такие богатые питательными веществами продукты, как фрукты и овощи, несомненно, отличаются по своему составу от сладких и жирных лакомств, таких как печенье, и хотя последние могут быть связаны с хроническими заболеваниями при избыточном потреблении, Кадоган подчеркивает, что приписывать пище моральные ценности непродуктивно. Как полезные, так и менее питательные продукты имеют свое место в сбалансированном рационе, свободном от ярлыков "хорошо" и "плохо".
Врач-диетолог описывает несколько негативных последствий такого морализаторского взгляда на пищу:
- Чрезмерное внимание к продуктам питания. Категоризация продуктов как "хороших" или "плохих" может привести к нарушению режима питания, поскольку пища оказывает чрезмерное влияние на мышление и поведение человека. Вместо ограничительной диеты, которая может привести к перееданию, предлагается сбалансированный подход, учитывающий периодически возникающие желания подкрепиться.
- Ненужный стресс. Менталитет "все или ничего", когда человек корит себя за употребление "плохих" продуктов, может способствовать возникновению стресса, который связан с различными заболеваниями. Такой стресс может оказать более пагубное влияние на здоровье, чем случайное употребление этих продуктов.
- Игнорирование многогранной роли пищи. Помимо питания, пища служит источником удовольствия, культурной самобытности и сплочения общества. Например, праздничные застолья, хотя и не всегда самые полезные, играют важную роль в установлении семейных и культурных связей. Кроме того, разнообразие продуктов питания очень важно для понимания и оценки различных культур, а узкое представление о "здоровой" пище часто не учитывает питательную ценность блюд международной кухни.
Диетолог советует признавать питательные различия продуктов, не морализируя их, чтобы избежать психологических ловушек, связанных с подобными взглядами. Хотя некоторые состояния здоровья и могут потребовать особых ограничений в питании, в целом, по возможности, полезнее допускать гибкость в выборе продуктов. Такой подход также помогает бороться со стигматизацией определенной пищи и снижает риск возникновения неупорядоченных моделей питания, подводит итоги Кадоган.
Ранее Фокус писал о пользе средиземноморской диеты. Ученые выяснили, что приверженность средиземноморской диете связана с более высоким уровнем физической подготовки.
Также Фокус писал о том, как ожирение необратимо изменяет работу мозга. Ожирение изменяет сенсоры мозга, отвечающие за удовлетворение от еды, вызывая, возможно, постоянное состояние "вечного голода", свидетельствует новое исследование.
Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.