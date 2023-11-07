Не существует "плохой" и "хорошей" еды: диетолог рассказала о пагубном и опасном стереотипе

Хотя в обществе зачастую принято делить продукты на черное и белое, диетолог предостерегает от такой практики, ведь она может навредить здоровью выходя за рамки нашего желудка.

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В современном мире мы часто можем слышать фразы о плохих и хороших продуктах, делящих их на два лагеря. Но врач-диетолог разъяснил ошибочное мнение о том, что продукты питания должны считаться "хорошими" или "плохими", отметив, что подобные классификации не являются частью профессиональных рекомендаций по питанию, пишет Study Finds.

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Вопреки распространенному мнению, врачи-диетологи не выступают за строгие правила питания или нереалистичные диетические ожидания. Склонность диетологической культуры классифицировать продукты питания по моральным категориям считается пагубной и не отражает тонкого взгляда профессионалов в области питания.

Диетолог Шайла Кадоган считает, что такие богатые питательными веществами продукты, как фрукты и овощи, несомненно, отличаются по своему составу от сладких и жирных лакомств, таких как печенье, и хотя последние могут быть связаны с хроническими заболеваниями при избыточном потреблении, Кадоган подчеркивает, что приписывать пище моральные ценности непродуктивно. Как полезные, так и менее питательные продукты имеют свое место в сбалансированном рационе, свободном от ярлыков "хорошо" и "плохо".

Врач-диетолог описывает несколько негативных последствий такого морализаторского взгляда на пищу:

Чрезмерное внимание к продуктам питания. Категоризация продуктов как "хороших" или "плохих" может привести к нарушению режима питания, поскольку пища оказывает чрезмерное влияние на мышление и поведение человека. Вместо ограничительной диеты, которая может привести к перееданию, предлагается сбалансированный подход, учитывающий периодически возникающие желания подкрепиться.

Категоризация продуктов как "хороших" или "плохих" может привести к нарушению режима питания, поскольку пища оказывает чрезмерное влияние на мышление и поведение человека. Вместо ограничительной диеты, которая может привести к перееданию, предлагается сбалансированный подход, учитывающий периодически возникающие желания подкрепиться. Ненужный стресс. Менталитет "все или ничего", когда человек корит себя за употребление "плохих" продуктов, может способствовать возникновению стресса, который связан с различными заболеваниями. Такой стресс может оказать более пагубное влияние на здоровье, чем случайное употребление этих продуктов.

Менталитет "все или ничего", когда человек корит себя за употребление "плохих" продуктов, может способствовать возникновению стресса, который связан с различными заболеваниями. Такой стресс может оказать более пагубное влияние на здоровье, чем случайное употребление этих продуктов. Игнорирование многогранной роли пищи. Помимо питания, пища служит источником удовольствия, культурной самобытности и сплочения общества. Например, праздничные застолья, хотя и не всегда самые полезные, играют важную роль в установлении семейных и культурных связей. Кроме того, разнообразие продуктов питания очень важно для понимания и оценки различных культур, а узкое представление о "здоровой" пище часто не учитывает питательную ценность блюд международной кухни.

Диетолог советует признавать питательные различия продуктов, не морализируя их, чтобы избежать психологических ловушек, связанных с подобными взглядами. Хотя некоторые состояния здоровья и могут потребовать особых ограничений в питании, в целом, по возможности, полезнее допускать гибкость в выборе продуктов. Такой подход также помогает бороться со стигматизацией определенной пищи и снижает риск возникновения неупорядоченных моделей питания, подводит итоги Кадоган.

Ранее Фокус писал о пользе средиземноморской диеты. Ученые выяснили, что приверженность средиземноморской диете связана с более высоким уровнем физической подготовки.

Также Фокус писал о том, как ожирение необратимо изменяет работу мозга. Ожирение изменяет сенсоры мозга, отвечающие за удовлетворение от еды, вызывая, возможно, постоянное состояние "вечного голода", свидетельствует новое исследование.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.