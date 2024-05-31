От неудач до реанимации: ученые назвали главную опасность для сердец работающих людей

Работа большинства людей тем или иным образом связана со стрессом, однако как оказалось, он может подпортить не только семейные отношения и психику. В его прицел незаметно, но неумолимо, попадает наше здоровье.

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Достижение здорового баланса между работой и личной жизнью стало серьезной проблемой в современном быстро меняющемся мире. Увеличение продолжительности рабочего дня, постоянное подключение к сети и размытые границы между профессиональной и личной жизнью способствуют росту уровня стресса среди работников во всем мире. Этот стресс часто перетекает в домашнюю жизнь, негативно влияя на психическое здоровье, семейные отношения, производительность труда и удовлетворенность работой. Но в итоге он приводит к гораздо более серьезным физическим проблемам, пишет Medical Xpress.

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В Сингапуре, где уровень стресса среди работников выше, чем в среднем по миру, многие рабочие испытывают значительное психическое и физическое истощение. Растущая озабоченность по поводу дисбаланса между работой и личной жизнью вызвала опасения по поводу его влияния на физическое здоровье. Исследования показали, что стресс на работе может привести к головным болям, проблемам со сном, потере аппетита и усталости, но физиологические изменения, особенно те, которые влияют на сердце, часто остаются без внимания. Но это игнорирование очевидного никак не влияет на эффект стресса на этот невероятно важный орган.

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Автор исследования, профессор Андри Хартанто, подчеркивает эту проблему, отмечая, что сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти во всем мире, на долю которых, по данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно приходится 17,9 миллиона смертей. Осознавая необходимость более глубокого изучения этого вопроса, профессор Хартанто и его команда провели исследование, посвященное влиянию негативного перетока с работы в семью на биомаркеры сердечно-сосудистого риска.

В исследовании профессора Хартанто, опубликованном в Journal of Psychosomatic Research, участвовали бывшие студенты старших курсов Сингапурского университета управления (SMU). Используя данные Национального исследования биомаркеров среднего возраста в США (MIDUS) II и проекта MIDUS Refresher Biomarker Project, в исследование были включены 1 179 работающих взрослых, преимущественно европеоидов, средний возраст которых составил 52,64 года.

Участники сообщили о своем опыте негативного влияния работы на семью с помощью валидированной четырехпунктовой шкалы. Они также прошли медицинское обследование, включая забор образцов крови натощак для определения биомаркеров сердечно-сосудистого риска, таких как ЛПВП, ЛПНП, триглицериды, интерлейкин-6 и С-реактивный белок. Эти биомаркеры являются важнейшими показателями уровня холестерина, затвердения артерий и воспаления сердца, что является предвестниками сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследование показало, что негативный переток от работы к семье значительно повышает уровень триглицеридов и снижает уровень ЛПВП, которые являются факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний. Эти выводы оставались неизменными даже после учета различных контрольных переменных. Исследование также выявило корреляцию между стрессом, связанным с работой, и биомаркерами воспаления, что подчеркивает физиологическое воздействие стресса на организм.

Результаты, полученные профессором Хартанто, подчеркивают важность решения проблемы баланса между работой и личной жизнью. Стресс от работы не только влияет на психическое здоровье и семейные отношения, но и представляет серьезный риск для физического здоровья, особенно сердечно-сосудистого, что может быть фатальным в некоторых ситуациях. Это исследование призывает организации уделять первостепенное внимание благополучию сотрудников, чтобы смягчить негативное влияние стресса, связанного с работой, на общее состояние их физического и психического здоровья.

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