Від невдач до реанімації: вчені назвали головну небезпеку для сердець людей, котрі працюють

Робота більшості людей тим чи іншим чином пов'язана зі стресом, однак, як з'ясувалося, він може зіпсувати не тільки сімейні стосунки та психіку. У його приціл непомітно, але невблаганно, потрапляє наше здоров'я.

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Досягнення здорового балансу між роботою та особистим життям стало серйозною проблемою в сучасному світі, що швидко змінюється. Збільшення тривалості робочого дня, постійне підключення до мережі та розмиті межі між професійним та особистим життям сприяють зростанню рівня стресу серед працівників у всьому світі. Цей стрес часто перетікає в домашнє життя, негативно впливаючи на психічне здоров'я, сімейні стосунки, продуктивність праці та задоволеність роботою. Але в підсумку він призводить до набагато серйозніших фізичних проблем, пише Medical Xpress.

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У Сінгапурі, де рівень стресу серед працівників вищий, ніж у середньому в світі, багато робітників відчувають значне психічне та фізичне виснаження. Підвищена стурбованість з приводу дисбалансу між роботою та особистим життям викликала побоювання з приводу його впливу на фізичне здоров'я. Дослідження показали, що стрес на роботі може призвести до головних болів, проблем зі сном, втрати апетиту і втоми, але фізіологічні зміни, особливо ті, що впливають на серце, часто залишаються поза увагою. Але це ігнорування очевидного ніяк не впливає на ефект стресу на цей неймовірно важливий орган.

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Автор дослідження, професор Андрі Хартанто, наголошує на цій проблемі, зазначаючи, що серцево-судинні захворювання є основною причиною смерті в усьому світі, на частку яких, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, щорічно припадає 17,9 мільйонів смертей. Усвідомлюючи необхідність глибшого вивчення цього питання, професор Хартанто та його команда провели дослідження, присвячене впливу негативного перетікання з роботи в сім'ю на біомаркери серцево-судинного ризику.

У дослідженні професора Хартанто, опублікованому в Journal of Psychosomatic Research, брали участь колишні студенти старших курсів Сінгапурського університету управління (SMU). Використовуючи дані Національного дослідження біомаркерів середнього віку в США (MIDUS) II і проєкту MIDUS Refresher Biomarker Project, до дослідження було включено 1 179 дорослих, переважно європеоїдів, які працюють, середній вік яких становив 52,64 року.

Учасники повідомили про свій досвід негативного впливу роботи на сім'ю за допомогою валідованої чотирьохпунктової шкали. Вони також пройшли медичне обстеження, включно із забором зразків крові натщесерце для визначення біомаркерів серцево-судинного ризику, таких як ЛПВЩ, ЛПНЩ, тригліцериди, інтерлейкін-6 і С-реактивний білок. Ці біомаркери є найважливішими показниками рівня холестерину, затвердіння артерій та запалення серця, що є провісниками серцево-судинних захворювань.

Дослідження показало, що негативний перетікання від роботи до сім'ї значно підвищує рівень тригліцеридів і знижує рівень ЛПВЩ, які є факторами ризику серцево-судинних захворювань. Ці висновки залишалися незмінними навіть після врахування різних контрольних змінних. Дослідження також виявило кореляцію між стресом, пов'язаним з роботою, і біомаркерами запалення, що підкреслює фізіологічний вплив стресу на організм.

Результати, отримані професором Хартанто, підкреслюють важливість розв'язання проблеми балансу між роботою та особистим життям. Стрес від роботи не тільки впливає на психічне здоров'я і сімейні стосунки, а й становить серйозний ризик для фізичного здоров'я, особливо серцево-судинного, що може бути фатальним у деяких ситуаціях. Це дослідження закликає організації приділяти першочергову увагу благополуччю співробітників, щоб пом'якшити негативний вплив стресу, пов'язаного з роботою, на загальний стан їхнього фізичного і психічного здоров'я.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.