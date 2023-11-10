Призрак прошлого. Родственники вымерших додо загадочно посещают острова в 1500 км от своего дома

Как правило, эти птицы обитают на островах Юго-Восточной Азии, однако время от времени одинокие особи загадочным образом появляются на других островах.

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Никобарский голубь является ближайшим родственником давно вымершего дронта, также известного как додо. Они представляют собой весьма крупных птиц, которые находятся под угрозой исчезновения и обычно обитают на островах Юго-Восточной Азии, пишет ABC News.

Но время от времени представители этого вида загадочно появляются на других островах. Например, в последний раз родственника додо заметили на тропическом острове на крайнем Квинсленде, что в очередной раз поставило ученых и экспертов по птицам в тупик.

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Никобарского голубя заметили на территории курорте Зеленый остров. Генеральный директор Сью О'Доннелл рассказала, что сотрудники курорта были весьма озадачены появлением птицы — им посчастливилось встретить взрослую особь, однако ранее здесь не встречали ничего подобного. Сотрудники курорта также рассказали, что птица ведет себя дружелюбно в отношении туристов и сотрудников: никобарский голубь свободно перемещается по территории и даже моет заглянуть в номер, пока горничные наводят в нем порядок.

Отметим, что представители курорта уже вязались с местными властями и заявили, что не намерены передавать птицу в какой-либо зоопарк или питомник. Они предположили, что тропический Зеленый остров может стать идеальным домом для голубя.

Эксперты по птицам говорят, что никобарский голубь мог быть домашним животным Фото: Whitney Zelenitsky

В то же время по словам Голо Маурера из BirdLife Australia, возглавляющего программу гражданской науки в организации, несколько лет назад этот вид был обнаружен при таких же загадочных обстоятельствах в Западной Австралии несколько.

Ученый отмечает, что появление птицы на Зеленом острове уже стало предметом многочисленных спекуляций в птичьем мире. Теперь исследователи спорят о том, могла ли птица совершить путешествие из своего привычного места размножения, которое находится на расстоянии около 1500 километров от этого места. Другая версия предполагает, что птица могла быть чьим-то питомцем и ей попросту не повезло.

Дело в том, что никобарские голуби на самом деле весьма пугливы в своей естественной среде обитания, однако голубь, найденный на Зеленом острове вовсе не боялся людей. В то же время ученые признают, что Изумрудный остров в действительности может стать для голубя отличным новым домом.

Ранее Фокус писал о том, что ученые хотят вернуть к жизни знаменитого додо.