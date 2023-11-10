Привид минулого. Родичі вимерлих додо загадково відвідують острови за 1500 км від свого дому

Як правило, ці птахи мешкають на островах Південно-Східної Азії, проте час від часу самотні особини загадковим чином з'являються на інших островах.

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Нікобарський голуб є найближчим родичем давно вимерлого дронта, також відомого як додо. Вони являють собою вельми великих птахів, які перебувають під загрозою зникнення і зазвичай мешкають на островах Південно-Східної Азії, пише ABC News.

Але час від часу представники цього виду загадково з'являються на інших островах. Наприклад, востаннє родича додо помітили на тропічному острові на крайньому Квінсленді, що вкотре поставило вчених та експертів із птахів у глухий кут.

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Нікобарського голуба помітили на території курорті Зелений острів. Генеральний директор Сью О'Доннелл розповіла, що співробітники курорту були вельми спантеличені появою птаха — їм пощастило зустріти дорослу особину, проте раніше тут не зустрічали нічого подібного. Співробітники курорту також розповіли, що птах поводиться доброзичливо стосовно туристів і співробітників: нікобарський голуб вільно переміщається територією і навіть миє зазирнути в номер, поки покоївки наводять у ньому лад.

Зазначимо, що представники курорту вже зв'язувалися з місцевою владою і заявили, що не мають наміру передавати птаха до будь-якого зоопарку або розплідника. Вони припустили, що тропічний Зелений острів може стати ідеальною домівкою для голуба.

Експерти з птахів кажуть, що нікобарський голуб міг бути домашньою твариною Фото: Whitney Zelenitsky

Водночас за словами Голо Маурера з BirdLife Australia, який очолює програму цивільної науки в організації, кілька років тому цей вид було виявлено за таких самих загадкових обставин у Західній Австралії.

Вчений зазначає, що поява птаха на Зеленому острові вже стала предметом численних спекуляцій у пташиному світі. Тепер дослідники сперечаються про те, чи міг птах здійснити подорож зі свого звичного місця розмноження, яке розташоване на відстані близько 1500 кілометрів від цього місця. Інша версія припускає, що птах міг бути чиїмось вихованцем і йому просто не пощастило.

Річ у тім, що нікобарські голуби насправді вельми полохливі у своєму природному середовищі існування, проте голуб, знайдений на Зеленому острові, зовсім не боявся людей. Водночас вчені визнають, що Смарагдовий острів насправді може стати для голуба чудовим новим домом.

Раніше Фокус писав про те, що вчені хочуть повернути до життя знаменитого додо.