Миссия "Аполлон-12". NASA показало, как приземление посадочного модуля изменило поверхность Луны (видео)

Данные моделирования помогут во время будущих приземлений астронавтов на Луне в рамках миссии Artemis.

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В NASA создали моделирование последствий приземления посадочного модуля с астронавтами в рамках миссии "Аполлон-12" в ноябре 1969 года. На видео видно, как аппарат поднял много пыли во время посадки. Это моделирование имеет важное значение, ведь NASA готовится к возвращению астронавтов на Луну в рамках миссии Artemis в 2025 году, пишет Space.

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Ученые из NASA использовали суперкомпьютеры для создания моделирования взаимодействия сверхзвуковых шлейфов горячего газа, которые вырываются из двигателя посадочного модуля во время приземления на Луне, и лунной поверхности.

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По словам ученых, посадка на Луну – это процесс не из легких. Когда происходит посадка модуля с астронавтами или же с полезной нагрузкой, то посадочный модуль запускает двигатели, чтобы противодействовать гравитационному притяжению Луны.

На представленном моделировании показано, как происходило взаимодействие выбросов горячего газа из двигателей модуля с поверхностью Луны во время приземления астронавтов миссии "Аполлон-12". Боковая, сила, создаваемая шлейфами горячего газа, также известная как напряжение сдвига, оказывала влияние на поверхность и создавала рябь на ней в зависимости от высоты, на которой находился посадочный модуль.

На представленном моделировании показано, как происходило взаимодействие выбросов горячего газа из двигателей модуля с поверхностью Луны во время приземления астронавтов миссии "Аполлон-12" Фото: NASA

Ученые создали анимацию, где показали последние 30 секунд спуска модуля перед выключением двигателя. Меняющиеся радиальные узоры показывают силу прогнозируемого напряжения сдвига: более низкие уровни представлены темно-фиолетовым цветом, а более высокие — желтым.

По мере спуска посадочного модуля, как показано на видео, происходит быстрое увеличение уровня напряжения сдвига, оказываемого на поверхность Луны, и благодаря этому лунный реголит приходит в движение, что вызывает эрозию местной почвы.

По словам ученых, в это время вверх может подняться очень много лунной пыли, а это влияет на визуальное восприятие окружающей среды астронавтами, а также может помешать работе навигационных и научных приборов. Эта пыль даже может повредить сам посадочный модуль, или же оборудование и конструкции, которые расположены рядом. Но кроме этого, выбросы газа из двигателей могут привести к эрозии поверхности под посадочным модулем.

Во время будущих миссий Artemis NASA планирует не только обеспечить долгосрочное присутствие человека на Луне, но и изучить огромную территорию на поверхности спутника Земли, чего раньше еще не делали. Поэтому новые посадочные модули будут больше, чем такие же, используемые во время миссий "Аполлон", а также они будут иметь более мощные двигатели.

Ученые предполагают, что новые посадочные модули не только разрушать место посадки, но и создавать большие кратеры. А это угрожает устойчивости самого модуля, а также жизни астронавтов на его борту. Поэтому новое моделирование будут использовать для прогнозирования последствий будущих приземлений на Луну и поисков минимизации рисков для посадочных аппаратов и астронавтов.

Как уже писал Фокус, РФ объявила об отправке россиян на Луну, разбив там посадочный модуль. Российское космическое агентство собирается не только осуществить пилотируемый полет на Луну, но и построить базу на спутнике Земли.