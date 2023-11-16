Місія "Аполлон-12". NASA показало, як приземлення посадкового модуля змінило поверхню Місяця (відео)

Дані моделювання допоможуть під час майбутніх приземлень астронавтів на Місяці в рамках місії Artemis.

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У NASA створили моделювання наслідків приземлення посадкового модуля з астронавтами в рамках місії "Аполлон-12" у листопаді 1969 року. На відео видно, як апарат підняв багато пилу під час посадки. Це моделювання має важливе значення, адже NASA готується до повернення астронавтів на Місяць у рамках місії Artemis у 2025 році, пише Space.

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Науковці з NASA використовували суперкомп'ютери для створення моделювання взаємодії надзвукових шлейфів гарячого газу, що вириваються з двигуна посадкового модуля під час приземлення на Місяці, і місячної поверхні.

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За словами вчених, посадка на Місяць — це процес не з легких. Коли відбувається посадка модуля з астронавтами або ж із корисним навантаженням, то посадковий модуль запускає двигуни, щоб протидіяти гравітаційному тяжінню Місяця.

На представленому моделюванні показано, як відбувалася взаємодія викидів гарячого газу з двигунів модуля з поверхнею Місяця під час приземлення астронавтів місії "Аполлон-12". Бічна сила, створювана шлейфами гарячого газу, також відома як напруга зсуву, впливала на поверхню і створювала брижі на ній залежно від висоти, на якій перебував посадковий модуль.

На представленому моделюванні показано, як відбувалася взаємодія викидів гарячого газу з двигунів модуля з поверхнею Місяця під час приземлення астронавтів місії "Аполлон-12" Фото: NASA

Вчені створили анімацію, де показали останні 30 секунд спуску модуля перед вимиканням двигуна. Радіальні візерунки, що змінюються, показують силу прогнозованої напруги зсуву: нижчі рівні представлені темно-фіолетовим кольором, а вищі — жовтим.

У міру спуску посадкового модуля, як показано на відео, відбувається швидке збільшення рівня напруги зсуву, що чиниться на поверхню Місяця, і завдяки цьому місячний реголіт починає рухатися, що викликає ерозію місцевого ґрунту.

За словами вчених, у цей час догори може здійнятися дуже багато місячного пилу, а це впливає на візуальне сприйняття довкілля астронавтами, а також може завадити роботі навігаційних і наукових приладів. Цей пил навіть може пошкодити сам посадковий модуль, або ж обладнання та конструкції, які розташовані поруч. Але крім цього, викиди газу з двигунів можуть призвести до ерозії поверхні під посадковим модулем.

Під час майбутніх місій Artemis NASA планує не лише забезпечити довгострокову присутність людини на Місяці, а й вивчити величезну територію на поверхні супутника Землі, чого раніше ще не робили. Тож нові посадкові модулі будуть більшими, ніж такі самі, що використовувалися під час місій "Аполлон", а також вони матимуть потужніші двигуни.

Науковці припускають, що нові посадкові модулі не лише руйнуватимуть місце посадки, а й створюватимуть великі кратери. А це загрожує стійкості самого модуля, а також життю астронавтів на його борту. Тож нове моделювання використовуватимуть для прогнозування наслідків майбутніх приземлень на Місяць і пошуків мінімізації ризиків для посадкових апаратів та астронавтів.

Як уже писав Фокус, РФ оголосила про відправку росіян на Місяць, розбивши там посадковий модуль. Російське космічне агентство збирається не тільки здійснити пілотований політ на Місяць, а й побудувати базу на супутнику Землі.