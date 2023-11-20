Крадущиеся в тени. В Австралии открыли невероятное количество новых "бегущих в ночи" видов пауков

Исследователи подозревали, что здесь живет множество видов, ранее неизвестных науке, однако представить не могли, что их будет настолько много.

Related video

Пауки относятся к семейству Miturgidae и предпочитают в качестве мест обитания самые разные засушливые места, в том числе: пустыни, эвкалиптовые леса и прибрежные пустоши, пишет Daily Mail.

В новом исследовании команда ученых из Музея Квинсленда, возглавляемая арахнологом Робертом Рэйвеном, сосредоточились на поиске новых видов, еще неизвестных науке. В результате им с коллегами удалось обнаружить около полусотни новых видов пауков, которые встречаются по всей Австралии.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Исследования показали, что размер тела большинства из 47 обнаруженных новых видов не превышает 10 миллиметров. Все эти новые виды оказались ночными существами — ученые обнаружили, что пауки чрезвычайно быстро движутся в ночи.

По словам руководителя исследования Роберт Рэйвен, они с коллегами вовсе не были удивлены открытию новых видов, однако их количество в действительности поставило ученых в тупик. Один из видов был назван авторами исследования в честь бывшего рейнджера Totally Wild Стейси Томсон — паукообразные получили название Miturgopelma rangerstaceyae.

Отметим, что Стейси Томсон ранее работала вместе с Робертом Рэйвеном, а потому призналась, что ей чрезвычайно льстит, что новый вид пауков был назван в честь нее. Другими счастливчиками, в честь которых были названы новые виды стали: немецкий ученый исследователь и арахнолог Барбара Бэр — Miturgopelma baehrae, а также фотограф и любитель пауков Кейтлин Хендерсон — Miturgopelma caitlinae.

По словам директора сети музеев Квинсленда Джима Томпсона, данная работа оказалась чрезвычайно важной, так как нередко некоторые образцы могут становиться частью коллекции, хотя формально все еще остаются неизвестными науке. Теперь перечень видов пауков в Австралии расширился на невероятные полсотни.

К слову, ранее Фокус писал о том, почему у пауков 8 ног: исследователи считают, что строением своего тела эти существа обязаны предкам, которые весьма странным образом научились использовать свои придатки.

Читайте также о том, что пауки-скакуны обладают уникальными навыками позвоночных.