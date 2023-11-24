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Технологии и наука

Увеличить продолжительность жизни на 10 лет возможно: ученые рассказали, как это сделать

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Фото: Getty Images | Придерживаясь определенной диеты, можно значительно продлить свою жизнь

Новое исследование показывает, что определенная диета является эффективным способом продления жизни на года.

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Тысячелетиями ученые по всему миру пытаются найти способ сохранить здоровье и молодость и жить дольше. В новом исследовании ученые обнаружили, что эффективный способ увеличить продолжительность жизни на десятилетие действительно существует — нужно лишь придерживаться определенной диеты, пишет Science Alert.

В новом исследовании под руководством Ларса Фаднеса, исследователя общественного здравоохранения из Бергенского университета в Норвегии, команда смоделировала продолжительность жизни около 500 000 человек, которые в течение длительного времени документировали свои пищевые привычки. Данные были взяты из Британского биобанка, а их сбор начался еще в 2006 году.

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Команда разделила участников на группы в зависимости от режима их питания и того, как они менялись с течением времени:

  • нездоровые едоки;
  • среднестатистические едоки;
  • здоровые едоки;
  • те, кто придерживался диеты долголетия.

В своих результатах ученые также учли употребление алкоголя, курение и физическую активность реципиентов. Команда обнаружила, что мужчины и женщины в возрасте 40 лет, постепенно перешедшие от нездорового питания к соблюдению здоровой диеты, увеличили продолжительность жизни в среднем на 9 лет.

При этом те, кто отказался от употребления сладких напитков и обработанного мяса, а также придерживался диеты, богатой цельнозерновыми продуктами, орехами, фруктами, овощами и умеренным количеством рыбы (так называемая диета долголетия), в среднем увеличили продолжительность жизни на 10 лет.

Значительно меньший прирост продолжительности жизни наблюдался у групп реципиентов, которые изначально придерживались средней диеты, а также тех, кто улучшил свои пищевые привычки в более позднем возрасте. И все же ученые обнаружили, что даже люди в возрасте 70 лет могут увеличить продолжительность своей жизни на 4-5 лет, если будут придерживаться здоровой диеты или так называемой диеты долголетия.

По словам другого автора работы, исследователя питания населения в Университете Дикина Кэтрин Ливингстон, эта работа важна, так как в очередной раз подчеркивает, что питание оказывает значительное влияние на продолжительность нашей жизни.

В то же время ученые признают, что потребуются дополнительные более широкие исследования, охватывающие разные страны, возраст и расы, чтобы быть уверенными, что им можно применить ко всем людям.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, что поможет женщинам дожить до 100 лет и больше.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.