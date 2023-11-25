Вечные дети солнца: растение-мутант показало необычную способность выискивать лучи света

Ученых давно интересовала способность растений каким-то образом чувствовать лучи света и расти в их сторону. Благодаря прозрачному растению-мутанту, они смогли раскрыть эту тайну.

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У цветковых растений наблюдается так называемый фототропизм, когда они растут в направлении солнечного света. Такая модель роста способствует максимальному захвату света для фотосинтеза. Направление света определяется фототропиновыми рецепторами растений, которые поглощают синий свет. Этот процесс заинтересовал швейцарских ученых. Рецепторы растений более активны на стороне растения, обращенной к свету, что создает градиент, помогающий растению определить источник света, пишет Cosmos.

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Недавнее исследование, проведенное специалистами Лозаннского университета в Швейцарии, пролило свет на структурные особенности растительных клеток, способствующие этому процессу. Команда ученых исследовала Arabidopsis thaliana, модельный вид растений, и обнаружила, что воздушные каналы в клетках играют решающую роль в рассеивании света, усиливая градиент, необходимый для фототропизма.

Интригующе, но исследование началось с наблюдения за прозрачным мутантом Arabidopsis thaliana. В норме стебли растений выглядят молочными из-за наличия воздуха в межклеточных каналах, но у мутанта эти каналы содержали жидкость, что делало их прозрачными. Эта мутация нарушает способность растения реагировать на свет, что подчеркивает важность оптических свойств воздуха для создания необходимого светового градиента.

Помимо роли в фототропизме, эти воздушные каналы также способствуют газообмену и помогают растениям выживать в условиях недостатка кислорода, например, при затоплении. Ожидается, что результаты этого исследования будут способствовать лучшему пониманию развития растений от эмбриональных стадий до зрелости.

Ранее Фокус писал о крохотных растениях переживших динозавров и ледяной апокалипсис. Ученые выяснили, что привычные нам цветы являются удивительными и, пожалуй, лучшими выживальщиками, адаптирующимися к любым опасностям, будь то травоядные исполины или экстремальные температуры.

Также Фокус писал о том, что ученые опровергли способность растений ощущать боль. Растения не способны убегать от опасности из-за своего неподвижного положения и отсутствия нервной системы или мозга.