Вічні діти сонця: рослина-мутант показала незвичайну здатність вишукувати промені світла

Вчених давно цікавила здатність рослин якимось чином відчувати промені світла і рости в їхній бік. Завдяки прозорій рослині-мутанту, вони змогли розкрити цю таємницю.

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У квіткових рослин спостерігається так званий фототропізм, коли вони ростуть у напрямку сонячного світла. Така модель росту сприяє максимальному захопленню світла для фотосинтезу. Напрямок світла визначається фототропіновими рецепторами рослин, які поглинають синє світло. Цей процес зацікавив швейцарських учених. Рецептори рослин більш активні на стороні рослини, зверненій до світла, що створює градієнт, який допомагає рослині визначити джерело світла, пише Cosmos.

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Нещодавнє дослідження, проведене фахівцями Лозаннського університету в Швейцарії, пролило світло на структурні особливості рослинних клітин, що сприяють цьому процесу. Команда вчених досліджувала Arabidopsis thaliana, модельний вид рослин, і виявила, що повітряні канали в клітинах відіграють вирішальну роль у розсіюванні світла, посилюючи градієнт, необхідний для фототропізму.

Інтригуюче, але дослідження почалося зі спостереження за прозорим мутантом Arabidopsis thaliana. У нормі стебла рослин виглядають молочними через наявність повітря в міжклітинних каналах, але в мутанта ці канали містили рідину, що робило їх прозорими. Ця мутація порушує здатність рослини реагувати на світло, що підкреслює важливість оптичних властивостей повітря для створення необхідного світлового градієнта.

Крім ролі у фототропізмі, ці повітряні канали також сприяють газообміну і допомагають рослинам виживати в умовах нестачі кисню, наприклад, під час затоплення. Очікується, що результати цього дослідження сприятимуть кращому розумінню розвитку рослин від ембріональних стадій до зрілості.

Раніше Фокус писав про крихітні рослини, які пережили динозаврів і крижаний апокаліпсис. Вчені з'ясували, що звичні нам квіти є дивовижними і, мабуть, кращими вижівальщікамі, що адаптуються до будь-яких небезпек, чи то травоїдні велетні, чи то екстремальні температури.

Також Фокус писав про те, що вчені спростували здатність рослин відчувати біль. Рослини не здатні тікати від небезпеки через своє нерухоме положення і відсутність нервової системи або мозку.