Не такой волшебный детокс: действительно ли он эффективен и что нужно знать

Исследователи рассказали, действительно ли можно очистить организм от "токсинов" и что по этому поводу думает наука.

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Детоксикация привлекала внимание людей еще со времен Гиппократа, считающего, что для поддержания здоровья телесные жидкости — кровь, слизь, желтая и черная желчь — должны оставаться в балансе. Плохое самочувствие человека означало, что органы и жидкости тела были каким-то образом несбалансированны и нуждались в коррекции, пишет Science Alert.

Веками эти "дисбалансы" пытались вылечить различными способами: от клизм и рвотных средств до лечения пиявками и кровопускания. В современном мире детоксы также распространены и включают в себя использование определенных продуктов, диет и других методов. Однако, что об этом думает современная наука?

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На эти и другие вопросы о пользе и эффективности детокса ответила профессор-лауреат кафедры питания и диетологии Университета Ньюкасла Клэр Коллинз.

Методы детоксикации

По словам профессора Коллинз, сегодня детокс выглядит иначе, чем столетия назад. Как правило, детоксикация без рецепта включает в себя чаи и другие напитки, которые стоит употреблять вместо еды. Эти подходы порой также включают в себя голодание или частичное голодание в течение всей программы.

Как правило, современный детокс предполагает употребление чая, кофе, настоянной воды и напитков с добавлением фруктов, овощей, травяных смесей и питательных веществ. Утверждается, что эти продукты выводят из организма токсины и повышают иммунитет.

Впрочем, также существуют и более необычные методы детоксикации. Например, исследование показало, что некоторые люди предпочитают проводить ирригацию толстой кишки, которая включает в себя введение жидкости в толстую кишку для удаления пищеварительных отходов. Некоторые люди также употребляют гомеопатические средства и слабительные травы, чтобы очистить организм.

Работает ли детокс?

По словам профессора Коллинз, как бы нам того не хотелось, но детоксикации в современной интерпретации, увы, неэффективны.

Исследование 2022 года показало, что детокс-диеты не способны вывести токсины или конкретный токсин из организма, которые предположительно должны были бы удалиться с помощью диеты. Более того, ученые также считают, что детоксикация противоречит общим принципам физиологии человека, поскольку печень и почки эффективно удаляют токсины из нашего организма.

Подобное исследование также было проведено в 2015 году, однако и тогда ученые не обнаружили научных доказательств того, что методы детоксикации могут быть эффективны в очищении организма от токсинов.

Опасности детоксикации

Коллинз отмечает, что потребление продуктов детоксикации вместо обычного рациона приводит к очень низкому общему потреблению калорий, а следовательно может привести к потере веса в краткосрочной перспективе. Однако подобные методы не являются эффективным и устойчивым способом похудеть.

В то же время строгие диеты существенно увеличивают риск дефицита питательных веществ и могут привести к таким побочных эффектам как:

усталость;

раздражительность;

неприятный запах изо рта.

Коллинз также отмечает, что существует группа людей, которым стоит воздержаться от детоксикации. К ним относятся:

люди с хроническими заболеваниями;

расстройствами пищевого поведения;

пожилые люди;

дети;

беременные женщины или кормящие.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, действительно ли йога очищает организм.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.