Не такий чарівний детокс: чи справді він ефективний і що потрібно знати

Дослідники розповіли, чи справді можна очистити організм від "токсинів", і що про це думає наука.

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Детоксикація привертала увагу людей ще з часів Гіппократа, який вважав, що для підтримання здоров'я тілесні рідини — кров, слиз, жовта й чорна жовч — повинні залишатися в балансі. Погане самопочуття людини означало, що органи та рідини тіла були якимось чином незбалансовані й потребували корекції, пише Science Alert.

Століттями ці "дисбаланси" намагалися вилікувати різними способами: від клізм і блювотних засобів до лікування п'явками та кровопусканням. У сучасному світі детокси також поширені та містять використання певних продуктів, дієт та інших методів. Однак що про це думає сучасна наука?

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На ці та інші запитання щодо користі й ефективності детоксу відповіла професорка-лауреатка кафедри харчування й дієтології Університету Ньюкасла Клер Коллінз.

Методи детоксикації

За словами професорки Коллінз, сьогодні детокс має інакший вигляд, ніж століття тому. Як правило, детоксикація без рецепта містить чаї та інші напої, які варто вживати замість їжі. Ці підходи часом також містять голодування або часткове голодування протягом усієї програми.

Зазвичай сучасний детокс передбачає вживання чаю, кави, настояної води й напоїв із додаванням фруктів, овочів, трав'яних сумішей і поживних речовин. Стверджується, що ці продукти виводять із організму токсини та підвищують імунітет.

Утім, також існують і незвичайніші методи детоксикації. Наприклад, дослідження показало, що деякі люди вважають за краще проводити іригацію товстої кишки, яка містить введення рідини в товсту кишку для видалення травних відходів. Деякі люди також вживають гомеопатичні засоби та проносні трави, щоб очистити організм.

Чи працює детокс?

За словами професорки Коллінз, як би нам того не хотілося, але детоксикації в сучасній інтерпретації, на жаль, неефективні.

Дослідження 2022 року показало, що детокс-дієти не здатні вивести токсини або конкретний токсин із організму, які, ймовірно, мали б видалитися за допомогою дієти. Ба більше, вчені також вважають, що детоксикація суперечить загальним принципам фізіології людини, оскільки печінка та нирки ефективно видаляють токсини з нашого організму.

Подібне дослідження також було проведене 2015 року, однак і тоді вчені не виявили наукових доказів того, що методи детоксикації можуть бути ефективними в очищенні організму від токсинів.

Небезпеки детоксикації

Коллінз зазначає, що споживання продуктів детоксикації замість звичайного раціону призводить до дуже низького загального споживання калорій, а отже, може призвести до втрати ваги в короткостроковій перспективі. Однак подібні методи не є ефективним і стійким способом схуднути.

Водночас суворі дієти суттєво збільшують ризик дефіциту поживних речовин і можуть призвести до таких побічних ефектів як:

втома;

дратівливість;

неприємний запах із рота.

Коллінз також зазначає, що існує група людей, яким варто утриматися від детоксикації. До них належать:

люди з хронічними захворюваннями;

розладами харчової поведінки;

люди похилого віку;

діти;

вагітні жінки або жінки, які годують груддю.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, чи дійсно йога очищає організм.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.