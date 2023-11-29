Сохранились несмотря на тысячелетний возраст: археологи обнаружили мумии подростков в Лиме (фото)

В Перу археологи обнаружили детские мумии в Хуака-Ла-Флорида, древнем районе города. Эта находка уникальна из-за волос, которые сохранились несмотря на тысячелетний возраст мумий.

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В Перу обнаружено четырех мумифицированных детей, которым, по оценкам, более 1000 лет. Эту находку сделали одном из старейших районов Лимы. Она проливает свет на древнюю культуру ичма, которая процветала между 1000 и 1400 годами нашей эры, пишет Ancient Origins.

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Исследователи наткнулись на священное церемониальное место, обнаружив не только мумии, но и останки взрослого человека возле холма со скрытым храмом, которому около 3500 лет. Эта находка отличается тем, что на детских черепах до сих пор сохранились следы волос.

Три мумии были тщательно завернуты в текстиль, тогда как другие две нашли в виде скелетов. По мнению археологов, это могли быть не жертвоприношения, а скорее естественные захоронения. Лестница глинобитного храма, в форме буквы "U", свидетельствует о том, что вся эта территория была церемониальным атриумом, который считался священным для народа ичма.

Исследователи детально изучают захоронения Фото: Peru Ministry of Culture

Луис Такуда, руководитель исследовательского проекта Хуака-Ла-Флорида, отметил важность этого места: "Это был очень важный церемониальный атриум, где люди, которые жили во времена ичма, считали его священным местом и поэтому хоронили здесь своих умерших".

Это не первый случай, когда находят мумии с сохранившимися волосами. Подобное открытие сделали в начале года в другом перуанском районе, где нашли 1000-летний скелет с удивительно хорошо сохранившимися волосами.

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Близость Уака-ла-Флорида к жилым домам и тренировочному полю добавляет сложности этому открытию. Лима, где расположено около 400 священных мест, известных как "хуакас", является городом, где древняя история пересекается с современной жизнью. Команда археологов столкнулась с рядом вызовов, среди которых уборка восьми тонн мусора, покрывавшего вершину холма, и присутствие бездомных и наркозависимых вблизи места раскопок.

Это открытие освещает богатый археологический гобелен города. Разгадывая тайны, похороненные в Уака-Ла-Флорида, мы заглядываем в древние цивилизации и их священные ритуалы, предлагая нам увлекательное окно в прошлое.

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