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Збереглися попри тисячолітній вік: перуанські археологи виявили мумії підлітків у Лімі (фото)

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Фото: Peru Ministry of Culture | У Перу виявлено чотирьох муміфікованих дітей, яким, за оцінками, понад 1000 років

У Перу археологи виявили дитячі мумії в Хуака-Ла-Флорида, древньому районі міста. Ця знахідка унікальна через волосся, яке збереглося попри тисячолітній вік мумій.

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У Перу виявлено чотирьох муміфікованих дітей, яким, за оцінками, понад 1000 років. Цю знахідку зробили одному з найстаріших районів Ліми. Вона проливає світло на стародавню культуру ічма, яка процвітала між 1000 і 1400 роками нашої ери, пише Ancient Origins.

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Дослідники натрапили на священне церемоніальне місце, виявивши не лише мумії, але й останки дорослої людини біля пагорба з прихованим храмом, якому близько 3500 років. Ця знахідка вирізняється тим, що на дитячих черепах досі збереглися сліди волосся.

Три мумії були ретельно загорнуті в текстиль, тоді як інші дві знайшли у вигляді скелетів. На думку археологів, це могли бути не жертвоприношення, а скоріше природні поховання. Сходи глинобитного храму, у формі літери "U", свідчать про те, що вся ця територія була церемоніальним атріумом, який вважався священним для народу ічма.

Перу, Ліма, мумія, історія, знахідка, археологи, храм, дослідження, скелет, волосся, останки, археологія, цивілізація, культура, атріум, підліток, ічма Fullscreen
Дослідники детально вивчають поховання
Фото: Peru Ministry of Culture

Луїс Такуда, керівник дослідницького проєкту Хуака-Ла-Флорида, зазначив важливість цього місця: "Це був дуже важливий церемоніальний атріум, де люди, які жили за часів ічма, вважали його священним місцем і тому ховали тут своїх померлих".

Це не перший випадок, коли знаходять мумії зі збереженим волоссям. Подібне відкриття зробили на початку року в іншому перуанському районі, де знайшли 1000-річний скелет з напрочуд добре збереженим волоссям.

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Близькість Уака-ла-Флорида до житлових будинків і тренувального поля додає складності цьому відкриттю. Ліма, де розташовано близько 400 священних місць, відомих як "хуакас", є містом, де давня історія перетинається із сучасним життям. Команда археологів зіткнулася з низкою викликів, серед яких прибирання восьми тонн сміття, що вкривало вершину пагорба, та присутність безхатченків і наркозалежних поблизу місця розкопок.

Це відкриття висвітлює багатий археологічний гобелен міста. Розгадуючи таємниці, поховані в Уака-Ла-Флорида, ми зазираємо до давніх цивілізацій та їхніх священних ритуалів, пропонуючи нам захоплююче вікно в минуле.

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