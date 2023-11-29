Збереглися попри тисячолітній вік: перуанські археологи виявили мумії підлітків у Лімі (фото)

У Перу археологи виявили дитячі мумії в Хуака-Ла-Флорида, древньому районі міста. Ця знахідка унікальна через волосся, яке збереглося попри тисячолітній вік мумій.

Related video

У Перу виявлено чотирьох муміфікованих дітей, яким, за оцінками, понад 1000 років. Цю знахідку зробили одному з найстаріших районів Ліми. Вона проливає світло на стародавню культуру ічма, яка процвітала між 1000 і 1400 роками нашої ери, пише Ancient Origins.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Дослідники натрапили на священне церемоніальне місце, виявивши не лише мумії, але й останки дорослої людини біля пагорба з прихованим храмом, якому близько 3500 років. Ця знахідка вирізняється тим, що на дитячих черепах досі збереглися сліди волосся.

Три мумії були ретельно загорнуті в текстиль, тоді як інші дві знайшли у вигляді скелетів. На думку археологів, це могли бути не жертвоприношення, а скоріше природні поховання. Сходи глинобитного храму, у формі літери "U", свідчать про те, що вся ця територія була церемоніальним атріумом, який вважався священним для народу ічма.

Дослідники детально вивчають поховання Фото: Peru Ministry of Culture

Луїс Такуда, керівник дослідницького проєкту Хуака-Ла-Флорида, зазначив важливість цього місця: "Це був дуже важливий церемоніальний атріум, де люди, які жили за часів ічма, вважали його священним місцем і тому ховали тут своїх померлих".

Це не перший випадок, коли знаходять мумії зі збереженим волоссям. Подібне відкриття зробили на початку року в іншому перуанському районі, де знайшли 1000-річний скелет з напрочуд добре збереженим волоссям.

Важливо

Безпрецедентна знахідка: археологи виявили гробниці віком 3 тисячі років у Мексиці (фото)

Близькість Уака-ла-Флорида до житлових будинків і тренувального поля додає складності цьому відкриттю. Ліма, де розташовано близько 400 священних місць, відомих як "хуакас", є містом, де давня історія перетинається із сучасним життям. Команда археологів зіткнулася з низкою викликів, серед яких прибирання восьми тонн сміття, що вкривало вершину пагорба, та присутність безхатченків і наркозалежних поблизу місця розкопок.

Це відкриття висвітлює багатий археологічний гобелен міста. Розгадуючи таємниці, поховані в Уака-Ла-Флорида, ми зазираємо до давніх цивілізацій та їхніх священних ритуалів, пропонуючи нам захоплююче вікно в минуле.

Раніше Фокус писав про те, що в Перу археологи знайшли 70 неушкоджених поховальних пакунків і загадкових масок.

А також ми розповідали про докази масштабних і повторюваних жертвоприношень залізного віку, які археологи знайшли в Іспанії.