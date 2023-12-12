В Токио на стройке нашли древнее поселение периода Яйой: его хотят снова засыпать (фото)

По состоянию на конец октября на этом месте обнаружены ямные жилища периода Яйой, датируемые началом I — II века нашей эры. Также найдено три жилища периода Дземон (13 000 до н. э. — 400 до н. э.), в одном из которых были остатки моллюсков.

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Недавние раскопки на месте бывшего посольства Великобритании в токийском районе Чийода обнаружили интересные следы древней японской истории. На этом участке, предназначенном для реконструкции Mitsubishi Estate Residence и другими компаниями, раскопали 28 ямных жилищ, датируемых периодами Яйой и Дземон, пишет Arkeonews.

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Важнейшим в этих находках является их историческое значение. Период Яйой, охватывающий примерно IX век до н. э. — III век н. э., ознаменовал собой решающее время в прошлом Японии. Именно тогда началось выращивание риса и появились первые оседлые общины. Открытие жилищ этой эпохи проливает свет на то, как жили люди в то время, предоставляя бесценную информацию для исследователей.

Это также было время знаменитого королевства Яматай, которым правила легендарная принцесса Химико.

Работники обнаружили ямные жилища периода Яйой, датируемые началом I-II века нашей эры, а также три жилища периода Дземон, датируемые 13 000 до н. э. — 400 годами до н. э. Кроме того, найдено еще 4 жилища из неопределенных эпох, а также фрагменты керамики

Среди этих находок было жилище, содержащее остатки моллюсков, которые дают представление о рационе древних обитателей.

Профессор Идеши Исикава (Ideshi Ishikawa) из Университета Мэйдзи, заметил: "Я удивился, когда нашел руины в самом центре Токио. Особенно для раннего периода Яйой, поселения с таким количеством жилищ вряд ли обнаруживали в южном регионе Канто раньше. Они проливают свет на тогдашний образ жизни и являются бесценным открытием с научной точки зрения".

Руины ямного жилища периода Яйой, раскопанные на месте, которое ранее было частью территории посольства Великобритании Фото: Mainichi/Akihiro Kawakami

Несмотря на важность этих находок, их сохранение является сложной задачей. Хотя их важность известна, пока они не подпадают под определение исторического объекта, который будет охранять государство. Нынешний план заключается в том, чтобы задокументировать раскопки, а затем снова засыпать место.

После объявления о находке состоялись консультации по сохранению части участка или проведению публичных брифингов, но компания не согласилась, и от этих планов пришлось отказаться. Желания застройщиков и землевладельцев имеют приоритет в отношении обращения с раскопанными руинами, и похожие случаи не редкость в Японии.

Раскопки стали первыми исследованиями этого места со времен эпохи Мэйдзи (1868-1912), что позволяет предположить, что руины могли быть спрятаны под поверхностью в течение веков. Разведывательные раскопки, проведенные в феврале, обнаружили древнее поселение, что привело к отложению строительства и началу тщательного обследования.

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Археологические исследования продлятся до марта 2024 года и охватят примерно 7 700 квадратных метров, из которых пока изучено лишь около половины. Это повышает вероятность более важных открытий в ближайшие месяцы.

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