У Токіо на будівництві знайшли древнє поселення періоду Яйой: його хочуть знову засипати (фото)

Станом на кінець жовтня на цьому місці виявлено ямні житла періоду Яйой, що датуються початком I — II століття нашої ери. Також знайдено три житла періоду Дзьомон (13 000 до н. е. — 400 до н. е.), одне з яких містило залишки молюсків.

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Нещодавні розкопки на місці колишнього посольства Великої Британії в токійському районі Чийода виявили цікаві сліди давньої японської історії. На цій ділянці, призначеній для реконструкції Mitsubishi Estate Residence та іншими компаніями, розкопали 28 ямних жител, що датуються періодами Яйой та Дзьомон, пише Arkeonews.

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Найважливішим у цих знахідках є їхнє історичне значення. Період Яйой, що охоплює приблизно IX століття до н. е. — III століття н.е., ознаменував собою вирішальний час у минулому Японії. Саме тоді почалося вирощування рису і з'явилися перші осілі громади. Відкриття жител цієї епохи проливає світло на те, як жили люди в той час, надаючи безцінну інформацію для дослідників.

Це також був час славнозвісного королівства Яматай, яким правила легендарна принцеса Хіміко.

Працівники виявили ямні житла періоду Яйой, що датуються початком I-II століття нашої ери, а також три житла періоду Дзьомон, що датуються 13 000 до н. е. — 400 роками до н. е. Крім того, знайдено ще 4 житла з невизначених епох, а також фрагменти кераміки

Серед цих знахідок було житло, що містило залишки молюсків, які дають уявлення про раціон давніх мешканців.

Професор Ідеші Ісікава (Ideshi Ishikawa) з Університету Мейдзі, зауважив: "Я здивувався, коли знайшов руїни в самому центрі Токіо. Особливо для раннього періоду Яйой, поселення з такою кількістю жител навряд чи виявляли в південному регіоні Канто раніше. Вони проливають світло на тогочасний спосіб життя і є безцінним відкриттям з наукового погляду".

Руїни ямного житла періоду Яйой, розкопані на місці, яке раніше було частиною території посольства Великої Британії Фото: Mainichi/Akihiro Kawakami

Попри важливість цих знахідок, їхнє збереження є складним завданням. Хоча їхня важливість відома, наразі вони не підпадають під визначення історичного об'єкта, яке охоронятиме держава. Теперішній план полягає в тому, щоб задокументувати розкопки, а потім знову засипати місце.

Після оголошення про знахідку відбулися консультації щодо збереження частини ділянки або проведення публічних брифінгів, але компанія не погодилася, і від цих планів довелося відмовитися. Бажання забудовників і землевласників мають пріоритет щодо поводження з розкопаними руїнами, і схожі випадки не рідкість в Японії.

Розкопки стали першими дослідженнями цього місця з часів епохи Мейдзі (1868-1912), що дозволяє припустити, що руїни могли бути заховані під поверхнею протягом століть. Розвідувальні розкопки, проведені в лютому, виявили стародавнє поселення, що призвело до відкладення будівництва та початку ретельного обстеження.

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Археологічні дослідження триватимуть до березня 2024 року і охоплять приблизно 7 700 квадратних метрів, з яких поки що досліджено лише близько половини. Це підвищує ймовірність важливіших відкриттів у найближчі місяці.

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