Алкоголь связали с развитием нескольких видов рака: в зоне риска миллионы людей

Недавние исследования связали алкогольные напитки сразу с несколькими видами рака и пришли к выводу, что лишь полный отказ от них сможет значительно защитить нас от развития этой тяжелой болезни.

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Недавно ученые выяснили преимущества сокращения или отказа от употребления алкоголя. В обширном обзоре, проведенном Международным агентством по изучению рака при Всемирной организации здравоохранения, были проанализированы данные многочисленных исследований, чтобы понять взаимосвязь между сокращением потребления алкоголя и риском развития рака, пишет Gizmodo.

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Результаты научной работы выявили четкую связь между сокращением потребления алкоголя и значительным снижением риск развития рака полости рта и пищевода. Они также заметили тенденцию, позволяющую предположить, что меньшее потребление алкоголя может снизить риск развития рака груди, гортани и толстой кишки, хотя эти выводы носят более предварительный характер. В то же время исследование не нашло однозначных доказательств влияния на рак печени и горла.

Одним из главных губительных факторов в этой истории является ацетальдегид — вредное соединение, которое образуется в нашем организме при расщеплении алкоголя. Этот токсин играет ключевую роль в развитии рака, связанного с алкоголем. Таким образом, меньшее употребление алкоголя приравнивается к меньшей подвержености воздействию ацетальдегида, что потенциально ведет к снижению риска развития рака.

Это исследование проводится на фоне тревожных данных. ВОЗ отметила, что еще в 2020 году потребление алкоголя было связано с более чем 740 000 случаями рака во всем мире. Понимание того, как даже скромное сокращение потребления алкоголя может повлиять на риск развития рака, крайне важно, поскольку не все риски развития рака поддаются регулированию в равной степени.

Фархад Ислами, эпидемиолог из Американского онкологического общества и автор исследования, подчеркивает необходимость проведения подобных комплексных исследований. "Эти данные — не просто статистика, это ценные сведения для разработки будущих рекомендаций по охране здоровья и понимания реальных последствий нашего выбора образа жизни", — говорит Ислами.

Благодаря подобным исследованиям становится все более очевидным факт того, что сокращение или полное воздержание от алкоголя обеспечивает наилучшую защиту от некоторых видов рака. Хотя точные преимущества снижения потребления алкоголя для других видов рака нуждаются в дальнейших исследованиях, в настоящее время консенсус признает, что безопасного уровня потребления алкоголя не существует. Поэтому сокращение потребления алкоголя — это не просто выбор образа жизни, это активный шаг к долголетию и потенциальной свободе от риска развития различных смертельных заболеваний.

Ранее Фокус писал о том, что лекарство от псориаза оказалось эффективным против алкоголизма. Было обнаружено, что противовоспалительное лекарство, обычно используемое для лечения псориаза, эффективно работает против проблем с алкоголе

Также Фокус писал о том, что алкоголь, вопреки распространенному мнению, не делает людей вокруг привлекательнее. Новое исследование показывает, что количество алкоголя никоим образом не может повлиять на восприятие красоты других людей.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.