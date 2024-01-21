Крабы и черная желчь: как лечили рак в Древней Греции

Хотя первый случай рака зафиксировали в Египте в 1600 году до н. э., именно древнегреческий врач Гиппократ, отец медицины, определил и впервые назвал болезнь "рак".

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Рак, с которым мы сегодня хорошо знакомы, уходит своими корнями в наблюдения древнегреческого врача Гиппократа. В 410-360 гг. до н. э. он определил и изобрел термин "рак", описывая различные формы заболевания под названием "каркинос" на греческом языке, что означает "краб", вдохновленный крабовидным видом злокачественных опухолей, пишет GreekReporter.

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Гиппократ создал гуморальную теорию рака, поскольку считал, что организм содержит четыре гумора (жидкости), а именно: кровь, флегму, желтую желчь и черную желчь. Любой дисбаланс этих жидкостей приводил к заболеванию, а избыток черной желчи в определенном участке органа, как считалось, вызывал рак.

Во втором веке нашей эры Гален назвал доброкачественные опухоли "онко", что происходит от греческого слова "опухоль", "припухлость" или "шишка", тогда как Гиппократ оставил термин "каркинос" для злокачественных опухолей.

В Средневековье эта гуморальная теория господствовала более 1300 лет, что осложнялось религиозными ограничениями на вскрытия. Лечение на основе этой теории продолжалось до XIX века, когда открытие клеток произвело революцию в нашем понимании рака.

Поскольку древнегреческие верования запрещали вскрывать тело, Гиппократ описывал и рисовал только видимые опухоли на коже, носу и груди. Лечение базировалось на гуморальной теории. В соответствии с состоянием пациента, лечение состояло из диеты, кровопускания и/или слабительных средств.

Клятва Гиппократа

Ранние симптомы рака, определенные Гиппократом, включали горький привкус во рту, сопровождавшийся потерей аппетита. Признаны различные типы рака, отличающиеся по видимости, происхождению и размеру, причем врачи отмечали расширение сосудов в случаях рака.

Гален, врач второго века нашей эры, различал доброкачественные опухоли как "онко". Он определил рак матки и молочной железы как самые распространенные типы у женщин.

Древнегреческие врачи при осмотре пациентов наблюдали пальпируемые, неправильной формы, плотно прилегающие опухоли с расширенными венами, низкой температурой и язвами вокруг. Рак проявлялся без лихорадки, но вызывал отек, острую боль и кровотечение.

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Для удаления злокачественной черной желчи проводили флеботомию, а если этого было недостаточно, опухоль удаляли хирургическим путем, если это возможно. Следующим этапом стало прижигание окружающих сосудов, чтобы остановить чрезмерное и опасное кровотечение.

После операции пациенты придерживались оздоровительных диет и программ физических упражнений. Однако широкое использование трав свидетельствовало о низких шансах на выживание онкобольных в древние времена.

Это путешествие по древнегреческим представлениям о раке, от Гиппократа до Галена, освещает основы нашего понимания этого распространенного заболевания. Хотя их методы и теории могут показаться архаичными, они заложили основу для будущих открытий и подходов к лечению.

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