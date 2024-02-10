Последнее пристанище путешественника: NASA дало необычное название месту крушения Ingenuity

Недавно вертолет Ingenuity столкнулся с трудностями, которые сделали продолжение его разведывательной миссии невозможным. Отдав ему дань уважения, NASA назвало место его крушения в честь мифических земель, описанных в романе "Властелин Колец".

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В трогательном жесте, отдающем дань уважения и являющимся отсылкой на литературную фантастику, вертолет NASA Ingenuity, поразивший воображение многих своими незабываемыми полетами на Марс, нашел свое последнее пристанище, которое теперь известно как "Холмы Валинора". Это название, вдохновленное мифическим местом из любимых сказок Дж. Р. Р. Толкиена, навсегда отметило место, где закончилось легендарное путешествие Ingenuity на Красную планету, пишет Space.

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Запущенный вместе с марсоходом Perseverance, Ingenuity вошел в историю 19 апреля 2021 года, совершив первый полет на другую планету на электроприводе. То, что изначально планировалось как короткая демонстрация из пяти полетов, быстро переросло в длительную миссию, демонстрирующую потенциал воздушного исследования Марса. Полеты Ingenuity не только доказали, что путешествия на энергии возможны в разреженной атмосфере Марса, но и открыли новые возможности для разведки, сбора данных и поддержки будущих миссий.

Однако путь этого маленького, но могучего вертолета не обошелся без приключений. Последний полет Ingenuity был неожиданно прерван из-за сложной марсианской местности, затрудняющей навигацию, что привело к повреждению лопастей несущего винта. Несмотря на эту неудачу, вертолет остается в хорошем состоянии и способен отправлять инженерные данные на Землю до тех пор, пока он остается в пределах досягаемости ровера Perseverance.

Это состояние аппарата знаменует собой важный момент в освоении космоса, поскольку неподвижное состояние Ingenuity символизирует как завершение его непосредственного вклада, так и долгосрочное и продолжающееся влияние его миссии на изучение Красной планеты. Пока Perseverance продолжает поиски признаков древней жизни на Марсе, наследие Ingenuity будет жить, вдохновляя будущие миссии, направленные на дальнейшее раскрытие и понимание тайн нашей соседней планеты.

История Ingenuity — это не только технологические достижения; это свидетельство человеческого творчества, решимости и непреходящей притягательности исследований. Назвав свое последнее пристанище в честь мифического места отдыха и убежища, NASA воспевает дух приключений, который заставляет нас тянуться к звездам, напоминая нам о силе воображения, способного превратить кажущиеся невозможными и самые дерзкие фантазии в реальность.

Ранее Фокус писал о причинах поломки вертолета NASA Ingenuity. Марсианский вертолет Ingenuity смог выполнить 72 полета на Красной планете вместо 5 запланированных. Но последний полет стал концом его долгой истории.

Также Фокус писал о страхе NASA перед карандашами в космосе. Неприметный на Земле карандаш вызывает массу опасений в космосе, и у этого есть серьезные причины.