"Правильное" время для еды и яйца-убийцы: 6 мифов о еде, в которые верят многие люди

В наше время, когда доступ к огромному пласту информации находится у каждого из нас буквально в кармане, важно помнить о том, что некоторые из высказываний могут быть больше мифами, чем реальными фактами, говорят диетологи.

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Ежедневно в мире питания нас со всех сторон бомбардируют диетическими "можно" и "нельзя", которые, кажется, меняются чаще, чем политики в сезон выборов. Но врачи многое из того, что нам рассказывают о питании, может быть скорее мифом, чем фактом. Они предлагают нам окунуться в реальность, стоящую за некоторыми из самых популярных мифов о питании и прояснить ситуацию, пишет Daily Mail.

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Начать стоит с сахара. Вы можете подумать, что если вы предпочтете мед или кленовый сироп столовому сахару, то получите пользу для здоровья без какого-либо вреда, но реальность немного отличается от желанного эффекта. Вашему организму нет особого дела до разницы между видами сахара. Будь то пчела или сахарный тростник, сахар есть сахар, и слишком много его никогда не будет полезно для нас, говорится в исследованиях. Главное — умеренность в его употреблении, независимо от источника.

Теперь перейдем к соли. О ней ходит дурная слава, и хотя это правда, что избыток натрия может привести к проблемам со здоровьем, тип соли, которую вы используете, будь то морская, гималайская или поваренная соль, не является тем решающим фактором, который может защитить нас от ее вреда. Основное внимание, опять таки, следует уделять количеству, а не типу, заявляет Американская кардиологическая ассоциация.

Яйца уже много лет являются горячей темой споров и многие считают, что они вредны и влияют на уровень холестерина. Но последние исследования показали, что они не оказывают того пагубного влияния на уровень холестерина, которого мы опасались раньше. Они содержат огромное количество питательных веществ и могут стать отличной частью сбалансированной диеты.

А слышали ли вы когда-нибудь совет: "Не ешьте после 6 вечера, если хотите похудеть"? Наверняка не один раз. Но важны тут отнюдь не часы, а то, что лежит на вашей тарелке. Ваш организм и пищеварительная система не отключаются в 6 вечера. Дело не во времени, а именно в общем потреблении и качестве пищи, заявляет диетолог Райэн Гайгер.

А теперь поговорим о завтраке. Пропускаете ли вы его и пьете кофе в качестве замены? Если ваш ответ "да", то эксперты просят вас подумать еще раз над своим выбором. Кофе — это великолепный и популярный напиток, но это не еда, говорит диетолог Патриция Колеса. Начиная день с настоящей еды, вы получаете энергию и питательные вещества, необходимые вашему организму для начала дня.

Обычно не обходят стороной и фрукты, рассказывая о том, как нам стоит сосредотачиваться только на их свежих вариантах. Хотя свежие фрукты и овощи — это вкусно и полезно, не забывайте о сокровищах, лежащих на полках в центральных проходах продуктового магазина. Замороженные и консервированные продукты могут быть такими же питательными, а иногда даже более питательными, потому что они проходят максимальную обработку, говорит диетолог Ким Пирсон.

И, наконец, идея о том, что менее калорийные или обезжиренные продукты — это всегда правильный выбор, является не соответствующей реальности. Нашему организму необходим баланс, включающий полезные жиры и достаточное количество калорий для оптимального функционирования. Иногда такие "диетические" подходы оставляют лишь чувство неудовлетворенности и могут привести к перееданию в дальнейшем.

Главное помнить, что питание — это не строгие правила и совсем не обязательно верить во все, что мы о нем слышим. Речь идет о балансе, умеренности и наслаждении разнообразными продуктами.

Ранее Фокус писал о скрещивании генов свиньи с бобами, которые начали производить настоящий свиной белок. Изменив ДНК соевых бобов для производства свиного белка, компания произвела продукт, богатый, фактически настоящим, свиным белком, который стирает границы между растением и мясом.

Также Фокус писал о том, что мясо пасущихся животных помогает в борьбе с раком. Новое исследование выделило мясо и продукты пасущихся животных в качестве потенциальных укрепляющих элементов борьбы Т-клеток нашего организма с онкологическими заболеваниями.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.