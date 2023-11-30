Спасение в мясе. Ученые выяснили, что мясо пасущихся животных помогает в борьбе с раком

Новое исследование выделило мясо и продукты пасущихся животных в качестве потенциальных укрепляющих элементов борьбы Т-клеток нашего организма с онкологическими заболеваниями.

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Исследователи из Чикагского университета обнаружили, что трансвакциновая кислота (ТВК) — жирная кислота, содержащаяся в говядине, молочных продуктах и мясе пасущихся животных, таких как коровы и овцы, может потенциально повысить противораковые способности Т-клеток иммунной системы. Это открытие открывает возможности для использования ТВК в качестве добавки к традиционным методам лечения рака, пишет New Atlas.

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Команда исследователей сосредоточилась на изучении влияния конкретных питательных веществ на здоровье, в частности на развитие рака и реакцию на лечение. Они составили библиотеку из 255 молекул, полученных из питательных веществ, и в результате обнаружили, что ТВК, натуральная трансжирная кислота, значительно повышает способность иммунной системы бороться с опухолями.

Интересно, что ТВК, названная в честь латинского слова "vacca", означающего "корова", не вырабатывается человеческим организмом. Около 80 % принятого внутрь ТВК остается в кровотоке, что позволяет предположить, что он играет важную роль не только как простое питательное вещество.

Эксперименты показали, что диета, обогащенная ТВК, снижает рост опухолей у мышей с меланомой и раком толстой кишки. Этот эффект был связан с увеличением популяции CD8+ Т-клеток, которые играют важную роль в выявлении и уничтожении раковых клеток. ТВК также, по-видимому, омолаживает эти Т-клетки, повышая их функциональность и выживаемость, особенно в присутствии опухоли.

Дальнейшие молекулярные исследования показали, что ТВК инактивирует поверхностный рецептор иммунных клеток, известный как GPR43, и активирует путь CREB, который играет ключевую роль в клеточном росте и выживании. Было замечено, что это действие ТВК особенно эффективно в сочетании с некоторыми видами иммунотерапии.

Полученные результаты имеют большое значение, поскольку они подчеркивают потенциал ТВК для усиления терапии рака на основе Т-клеток. Однако исследователи предостерегают от чрезмерного потребления красного мяса и молочных продуктов для повышения уровня ТВК, подчеркивая, что ключевым фактором является само питательное вещество, а не источник пищи.

Это исследование подчеркивает растущую важность метаболомики для понимания того, как питательные вещества в рационе могут влиять на здоровье и лечение заболеваний, предлагая взглянуть на глубокое воздействие диеты на клеточном и системном уровне.

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