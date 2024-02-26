Астронавт NASA сделала захватывающий снимок полярного сияния из космоса (фото)

Новая фотография полярного сияния была сделана с борта Международной космической станции.

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Астронавт NASA Жасмин Могбели, которая находится на Международной космической станции (МКС), сделала потрясающую фотографию южного полярного сияния зеленого цвета, которое отлично видно из космоса, пишет Space.

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Во время связи с Землей Жасмин Могбели рассказала, что полярные сияния с борта МКС действительно впечатляют. Она стала свидетелем появления на Земле южного полярного сияния, которое имело в основном зеленый цвет и местами красный цвет. По словам астронавта NASA, наблюдение за данным полярным сиянием было одним из самых ярких моментов ее космической миссии.

Полярные сияния на Земле возникают, когда Солнце посылает энергетические частицы в верхние слои атмосферы Земли. Защитное магнитное поле нашей планеты направляет эти частицы к полюсам, и они ярко светятся при взаимодействии с атмосферой Земли.

Астронавт NASA Жасмин Могбели, которая находится на Международной космической станции (МКС), сделала потрясающую фотографию южного полярного сияния Фото: NASA

Астронавты на борту МКС сейчас имеют возможность наблюдать наиболее яркие и сильные полярные сияния, ведь Солнце приближается максимуму своей активности. Это означает, что на звезде появляется больше вспышек и выбросов плазмы, которые достигая Земли провоцируют усиление полярных сияний.

Другое полярное сияние астронавты МКС наблюдали в октябре прошлого года Фото: NASA

По словам Могбели, ей нравится наблюдать за полярными сияниями из космоса и каждый раз это событие вызывает волнение. Каждый раз полярные сияния выглядят по-разному и это зависит от многих факторов.

Как уже писал Фокус, посадочный модуль США приземлился на Луне не по плану. Оказалось, что во время посадки модуль "Одиссей" споткнулся и упал.

Что касается солнечных вспышек, то как уже писал Фокус, недавно на Солнце произошло самое сильное подобное взрывное событие за последние 7 лет. В этот же день на всей территории США возникли проблемы с сотовой связью и ученые объяснили, является ли вспышка причиной этого.

Также Фокус писал о том, как уже бывший астронавт NASA, когда находился на МКС сделал потрясающую фотографию пирамид Египта из космоса.