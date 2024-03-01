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Технологии и наука

Дубнос Свинорез и жрец Харигаст: ученые рассказали, что написано на шлемах этрусков (фото)

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Фото: Peter1936F / CC BY-SA 4.0 | В 1812 году в Негове, Словения, нашли 26 хорошо сохранившихся бронзовых шлемов, датируемых 350-450 годами до н. э.

В 1812 году в Словении нашли 26 хорошо сохранившихся бронзовых шлемов, датируемых 350-450 годами до н. э., которые принадлежат к классическому этрусскому типу. Один из шлемов имеет руническую надпись северо-этрусским алфавитом, а другой — кельтские надписи.

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В 1812 году вблизи города Негова, Словения, нашли 26 хорошо сохранившихся бронзовых шлемов, датируемых 350-450 годами до н. э. Они принадлежат к классическому этрусскому типу, известному как тип Негау, характеризующемуся тонко обработанным наклонным коническим верхом и широкими полями, пишет Ancient Origins.

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Что отличает один из шлемов, известный как Негау B, от аналогов железного века, так это руническая надпись северо-этрусским алфавитом. Эта находка вызвала много вопросов: Какой язык был использован? Что он означал? Ученые обсуждают эти загадки уже более века, предлагая теории от германских и кельтских до этрусских влияний.

Исследование 2001 года Тома Марки предполагает, что надпись на Негау B можно перевести как "Hariχasti teiva", что означает "жрец Харигаст". Харигаст — распространенное древнегерманское имя, а тейва, происходящее от прагерманского teiwaz, означает "бог". Это означает, что прагерманцы могли использовать соседнее письмо для написания своего языка, что указывает на раннюю связь между германскими и этрусскими/ретическими письменами.

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Негау А, еще один шлем из найденных, содержит четыре надписи, вероятно, на кельтском языке, раскрывающие такие имена, как Керуп и Дубни Бануаби, что означает "Дубнос Свинорез". Возможно, протогерманские, кельтские и реетские народы могли сосуществовать или даже смешиваться в этот период.

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Шлемы Негау дают ценное представление о кельтской и протогерманской культуре и древнеевропейской войне. Эти артефакты, выставленные в музеях Европы, дают уникальный взгляд на эволюцию дизайна шлемов во время перехода от европейского бронзового века к зарождению железного века.

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