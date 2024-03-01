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Дубнос Свиноріз та жрець Харігаст: вчені розповіли, що написано на шоломах етрусків (фото)

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Фото: Peter1936F / CC BY-SA 4.0 | У 1812 році в Негові, Словенія, знайшли 26 добре збережених бронзових шоломів, що датуються 350-450 роками до н. е.

У 1812 році у Словенії знайшли 26 добре збережених бронзових шоломів, що датуються 350-450 роками до н. е., які належать до класичного етруського типу. Один із шоломів має рунічний напис північно-етруським алфавітом, а інший — кельтські написи.

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У 1812 році поблизу міста Негова, Словенія, знайшли 26 добре збережених бронзових шоломів, що датуються 350-450 роками до н. е. Вони належать до класичного етруського типу, відомого як тип Негау, що характеризується тонко обробленим похилим конічним верхом і широкими полями, пише Ancient Origins.

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Що відрізняє один з шоломів, відомий як Негау B, від аналогів залізного віку, так це рунічний напис північно-етруським алфавітом. Ця знахідка викликала багато запитань: Яка мова була використана? Що вона означала? Науковці обговорюють ці загадки вже понад століття, пропонуючи теорії від германських і кельтських до етруських впливів.

Дослідження 2001 року Тома Маркі припускає, що напис на Негау B можна перекласти як "Hariχasti teiva", що означає "жрець Харігаст". Харігаст — поширене давньогерманське ім'я, а тейва, що походить від прагерманського teiwaz, означає "бог". Це означає, що прагерманці могли використовувати сусіднє письмо для написання своєї мови, що вказує на ранній зв'язок між германськими та етруськими/ретичними писемностями.

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Негау А, ще один шолом зі знайдених, містить чотири написи, ймовірно, кельтською мовою, що розкривають такі імена, як Керуп і Дубні Бануабі, що означає "Дубнос Свиноріз". Можливо, протогерманські, кельтські та реетські народи могли співіснувати або навіть змішуватися в цей період.

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Шоломи Негау дають цінне уявлення про кельтську та протогерманську культури і давньоєвропейську війну. Ці артефакти, виставлені в музеях Європи, дають унікальний погляд на еволюцію дизайну шоломів під час переходу від європейської бронзової доби до зародження залізної доби.

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