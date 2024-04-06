Улучшают память и когнитивные способности: ученые обнаружили пользу антиоксидантов

Наш организм постоянно требует большого количества веществ для поддержания всех органов в тонусе, но недавно ученые обнаружили, что антиоксиданты особенно хорошо могут стимулировать работу мозга.

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Исследователи сделали интересную находку, которая может помочь решить проблему потери памяти и мышечной слабости с возрастом. Давая пожилым мышам смесь антиоксидантных добавок, похожих на те, что содержатся в некоторых продуктах питания и продаются в виде таблеток, ученые заметили у них улучшение памяти и мышечной силы. Это очень важное открытие, потому что возрастные изменения значительно ухудшают качество жизни и увеличивают расходы на здравоохранение многих людей, пишет Neuroscience News.

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Антиоксиданты борются с окислительным стрессом — процессом, который со временем повреждает клетки и играет большую роль в процессе старения. Исследование, проведенное под руководством профессора Кодзи Фукуи из Технологического института Шибауры, было посвящено особой смеси антиоксидантов под названием Twendee X, напоминающей коммерческую добавку, известную как Oxycut. Результаты их исследования свидетельствуют о том, что диета, богатая антиоксидантами, или добавки с ними могут замедлить старение мозга и мышц.

Однако прежде чем вы броситесь в магазин за антиоксидантными добавками, команда предупреждает, что необходимо провести дополнительные исследования. Очень важно определить правильное сочетание и количество этих добавок для людей, чтобы убедиться в их безопасности и эффективности. Несмотря на многообещающие результаты, полученные на мышах, то, что работает на них, не может быть напрямую использовано на людях без дальнейших испытаний.

Но даже сейчас, потенциальная польза от этих результатов может быть огромна. Например, если подобные результаты будут достигнуты у людей, то можно будет предотвратить такие заболевания, как болезнь Альцгеймера и саркопения — мышечная слабость, которая может привести к снижению подвижности и когнитивным проблемам. Исследование ученых подчеркивает важность получения антиоксидантов для поддержания здоровья с возрастом, и исследователи надеются, что в будущем можно будет разработать индивидуальные планы их приема, чтобы удовлетворить потребности многих людей без риска передозировки.

Ранее Фокус писал о таинственной связи болезни Альцгеймера и артрита. Найдя потенциальную причину развития болезни Альцгеймера, ученые обнаружили, что зловещий организм также способствует развитию артрита, атеросклероза и диабета второго типа.

Также Фокус писал о том, что древние гены человечества виновны в распространенности болезни Альцгеймера. Новая база данных древних людей раскрыла детали возникновения предрасположенности современного человека ко многим заболеваниям. Ее корни уходят на 34000 лет в прошлое.

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