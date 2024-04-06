Покращують пам'ять і когнітивні здібності: вчені виявили користь антиоксидантів

Наш організм постійно потребує великої кількості речовин для підтримання всіх органів у тонусі, але нещодавно вчені виявили, що антиоксиданти особливо добре можуть стимулювати роботу мозку.

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Дослідники зробили цікаву знахідку, яка може допомогти вирішити проблему втрати пам'яті та м'язової слабкості з віком. Даючи літнім мишам суміш антиоксидантних добавок, схожих на ті, що містяться в деяких харчових продуктах і продаються у вигляді пігулок, вчені помітили в них поліпшення пам'яті та м'язової сили. Це дуже важливе відкриття, тому що вікові зміни значно погіршують якість життя і збільшують витрати на охорону здоров'я багатьох людей, пише Neuroscience News.

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Антиоксиданти борються з окислювальним стресом — процесом, який з часом пошкоджує клітини і відіграє велику роль у процесі старіння. Дослідження, проведене під керівництвом професора Кодзі Фукуї з Технологічного інституту Шібаури, було присвячене особливій суміші антиоксидантів під назвою Twendee X, що нагадує комерційну добавку, відому як Oxycut. Результати їхнього дослідження свідчать про те, що дієта, багата антиоксидантами, або добавки з ними можуть сповільнити старіння мозку і м'язів.

Однак перш ніж ви кинетеся в магазин за антиоксидантними добавками, команда попереджає, що необхідно провести додаткові дослідження. Дуже важливо визначити правильне поєднання і кількість цих добавок для людей, щоб переконатися в їхній безпеці та ефективності. Незважаючи на багатообіцяючі результати, отримані на мишах, те, що працює на них, не може бути безпосередньо використано на людях без подальших випробувань.

Але навіть зараз, потенційна користь від цих результатів може бути величезною. Наприклад, якщо подібні результати будуть досягнуті у людей, то можна буде запобігти таким захворюванням, як хвороба Альцгеймера і саркопенія — м'язова слабкість, яка може призвести до зниження рухливості та когнітивних проблем. Дослідження вчених підкреслює важливість отримання антиоксидантів для підтримки здоров'я з віком, і дослідники сподіваються, що в майбутньому можна буде розробити індивідуальні плани їхнього вживання, щоб задовольнити потреби багатьох людей без ризику передозування.

Раніше Фокус писав про таємничий зв'язок хвороби Альцгеймера й артриту. Знайшовши потенційну причину розвитку хвороби Альцгеймера, вчені виявили, що зловісний організм також сприяє розвитку артриту, атеросклерозу і діабету другого типу.

Також Фокус писав про те, що стародавні гени людства винні в поширеності хвороби Альцгеймера. Нова база даних стародавніх людей розкрила деталі виникнення схильності сучасної людини до багатьох захворювань. Її коріння сягає на 34000 років у минуле.

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