Грибы-оккупанты: увлечение выращивать грибы в домашних условиях может иметь неожиданные последствия

Выращивание домашних грибов набирает популярность во всем мире, в том числе и в Украине. Однако британские ученые предостерегают о потенциальном вреде, который они могут нанести.

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Все большая тенденция выращивания грибов в домашних условиях вызвала беспокойство среди садоводов Великобритании относительно потенциальных рисков для биоразнообразия. Ученые из Кью Гарденс (Kew Gardens) сообщили о всплеске запросов после установки грибных грядок на своем огороде, что свидетельствует о распространенном любопытстве среди садоводов, пишет The Guardian.

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Исследователи изучают положительное взаимодействие между растениями и микоризными грибами, которое может улучшить здоровье почвы и поддержать рост растений. Однако растет беспокойство, что чужеродные грибы могут нанести значительный экологический ущерб, если они распространятся за пределы контролируемой среды.

Этот риск отражает прошлые проблемы с инвазивными растениями, такими как японский спорыш и рододендрон, которые нанесли значительный ущерб окружающей среде. Местные грибы являются жизненно важными для экосистем, поскольку способствуют разложению и круговороту питательных веществ, но чужеродные виды могут нарушить этот хрупкий баланс.

Шейла Дас, специалист из RHS Wisley, выразила беспокойство о том, что экзотические грибы меняют микробиологию почвы и их трудно искоренить. Она подчеркнула важность приобретения наборов грибов у проверенных поставщиков, чтобы избежать случайного занесения чужеродных видов.

Дас отметила, что хотя выращивание съедобных грибов в домашних условиях — это увлекательное занятие, очень важно быть осторожным в отношении неместных видов из-за их способности быстро распространяться и нарушать местные экосистемы.

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Эксперты рекомендуют выбирать грибные наборы, которые содержат виды, растущие непосредственно в вашей местности, чтобы уменьшить риски. Генетические вариации среди популяций грибов могут привести к непредсказуемым негативным последствиям, таким как вытеснение местных видов.

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