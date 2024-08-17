Застрявший на МКС корабль Boeing Starliner угрожает космической логистике: подробности

NASA и Boeing решили пока продлить пребывание астронавтов на борту МКС на неопределенный срок. Бутч Уилмор и Сунита Уильямс могут вернуться на Землю в феврале 2025 года.

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Астронавты Бутч Уилмор и Сунита Уильямс находятся на Международной космической станции (МКС) уже на два месяца дольше, чем планировалось. Впрочем, до конца августа NASA только будет решать, как именно и когда вернуть домой экипаж Boeing Starliner, поскольку в корабле обнаружили проблемы с двигателями, пишет издание Speka.

Само "путешествие" Boeing Starliner должно было длиться всего восемь суток и завершиться 14 июня. Однако, когда во время стыковки космический корабль приблизился к МКС, у него возникли сбои в работе пяти из 28 двигателей и произошла утечка гелия.

В результате, NASA и Boeing решили продлить пребывание астронавтов на борту космической станции на неопределенный срок, пока команды на Земле разбираются, что могло пойти не так.

Представители NASA должны вскоре принять решение о возвращении экипажа. Если же астронавты рискнут воспользуются кораблем сейчас, то инженеры потеряют возможность использовать служебный модуль с двигателями, который отбрасывается во время приземления.

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Собственно, работа со служебным модулем на МКС поможет перепроектировать Starliner для будущих миссий. На испытательном полигоне White Sands в Нью-Мексико NASA и Boeing уже провели тест двигателей системы контроля, которые размещены в специальных изолированных укрытиях. Оказалось, что многократный запуск двигателей в космосе, особенно в сочетании с системой маневрирования и управления, нагревает укрытие до температур, которых в лабораторных условиях ранее не достигали. Это приводит к тому, что изоляция внутри двигателей сдувается и теряет тефлон, который ограничивает поток двигателя. Это, возможно, объясняет, почему двигатели работали во время стыковки.

Астронавты Бутч Уилмор и Сунита Уильямс Фото: Houston Chronicle

В конце июля NASA и Boeing провели горячий запуск силовой установки Starliner на орбите. Команда миссии с Земли управляла 27 работающими из 28 двигателей. Первые признаки свидетельствуют, что они работали в соответствии со спецификациями.

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В данный момент Starliner создал логистические проблемы для Международной космической станции. Пока корабль пристыкован к станции, другие не смогут пришвартоваться и передать грузы или провести ротацию. Так, на конец сентября уже пришлось перенести запуск SpaceX Crew-9, а полет SpaceX Cargo Dragon для пополнения запасов для NASA перенесен на середину октября.

Если проблему не исправят, NASA запустит миссию Crew-9 на МКС с двумя астронавтами вместо четырех, включив Уилмора и Уильямса в экспедиции в качестве официальных членов экипажа. Тогда пилоты Starliner вернутся на Землю уже по завершению этой миссии, примерно в феврале 2025 года.

Подробнее о проблемах, возникших у корабля Boeing Starliner, Фокус уже писал. Полет, который планировался на 8 дней, может затянуться на 8 месяцев.

В конце июля в NASA заявили, что астронавты останутся на МКС до сентября.