Такси в космос для NASA: корабль Starliner отправился в первый полет на МКС (видео)

На Международную космическую станцию отправились двое астронавтов NASA на космическом корабле компании Boeing.

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В среду, 5 мая, в 17:52 по Киеву с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида, США, после нескольких переносов старта из-за технических проблем, в космос наконец-то отправился корабль компании Boeing под названием Starliner. На борту космического корабля находятся двое астронавтов NASA, которые вскоре прибудут на Международную космическую станцию (МКС), пишет The Guardian.

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Первый пилотируемый полет космического корабля Starliner состоялся через 7 лет после первоначальной даты запуска и после нескольких переносов старта в этом году из-за технических трудностей.

Первый пилотируемый полет космического корабля Starliner состоялся через 7 лет после первоначальной даты запуска и после нескольких переносов старта в этом году из-за технических трудностей Фото: space.com

Корабль Starliner можно считать новым такси в космос для NASA, ведь теперь космическое агентство будет иметь два транспортных средства для доставки своих астронавтов и грузов на МКС. Если эта миссия, рассчитанная на 8-10 дней, пройдет успешно, то NASA сможет использовать для полетов на МКС не только корабль Dragon от компании SpaceX.

Корабль Starliner стартовал на вершине ракеты-носителя Atlas V и уже через 12 минут после запуска астронавты NASA Барри Уилмор и Сунита Уильямс достигли орбиты Фото: space.com

Корабль Starliner стартовал на вершине ракеты-носителя Atlas V и уже через 12 минут после запуска астронавты NASA Барри Уилмор и Сунита Уильямс достигли орбиты. Стыковка с МКС должна произойти в четверг, 6 июня, в 19:15 по Киеву. На станции астронавты должны провести около недели, а затем вернуться обратно на Землю.

NASA предварительно заключило контракт с Boeing еще на шесть пилотируемых полетов на орбитальную станцию. Каждый корабль Starliner можно использовать до 10 раз с перерывом в полгода между каждым полетом. Starliner может перевозить до семи астронавтов, но в NASA рассчитывают, что он сможет доставлять на МКС четырех членов экипажа и груз.

Starliner уникален тем, что имеет автономную систему полета, навигации и корректировки курса, а потому астронавты становятся просто пассажирами, хотя при необходимости могут вмешаться и взять на себя управление кораблем.

Астронавты NASA Барри Уилмор и Сунита Уильямс Фото: NASA

По словам Билла Нельсона, администратора NASA, запуск Starliner стал очень важным моментом в истории космического агентства. Глава NASA заявил, что благодаря кораблям Dragon и Starliner у США будут две уникальные транспортные системы для пилотируемых космических полетов.

Сейчас ожидается, что МКС будет работать на орбите как минимум до 2030 года. Поэтому NASA пока планирует использовать на самом деле не 2, а 3 космических корабля доставки астронавтов на станцию и обратно. Дело в том, что до 2028 года NASA еще планирует использовать кроме кораблей SpaceX и Boeing еще и российский "Союз", который и сейчас занимается доставкой астронавтов NASA на орбиту.

Использование нескольких космических кораблей имеет очень важную основу: NASA нужно иметь резервные транспортные средства на случай непредвиденных происшествий как на орбите, так и на Земле.

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