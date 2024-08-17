Корабль Boeing Starliner, який застряг на МКС, загрожує космічній логістиці: подробиці

NASA і Boeing вирішили поки що продовжити перебування астронавтів на борту МКС на невизначений термін. Бутч Вілмор та Суніта Вільямс можуть повернутися на Землю у лютому 2025 року.

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Астронавти Бутч Вілмор та Суніта Вільямс перебувають на Міжнародній космічній станції (МКС) вже на два місяці довше, ніж планувалося. Утім до кінця серпня NASA лише вирішуватиме, як саме та коли повернути додому екіпаж Boeing Starliner, оскільки в кораблі виявили проблеми з двигунами, пише видання Speka.

Сама "подорож" Boeing Starliner мала тривати лише вісім діб і завершитися 14 червня. Однак, коли під час стикування космічний корабель наблизився до МКС, у нього виникли збої в роботі п’яти з 28 двигунів та стався витік гелію.

У результаті, NASA і Boeing вирішили продовжити перебування астронавтів на борту космічної станції на невизначений термін, поки команди на Землі розбираються, що могло піти не так.

Представники NASA мають незабаром прийняти рішення щодо повернення екіпажу. Якщо ж астронавти ризикнуть скористаються кораблем зараз, то інженери втратять можливість використовувати службовий модуль з двигунами, який відкидається під час приземлення.

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Власне, робота зі службовим модулем на МКС допоможе перепроєктувати Starliner для майбутніх місій. На випробувальному полігоні White Sands у Нью-Мексико NASA та Boeing вже провели тест двигунів системи контролю, які розміщені в спеціальних ізольованих укриттях. Виявилося, що багаторазовий запуск двигунів у космосі, особливо в поєднанні з системою маневрування та управління, нагріває укриття до температур, яких у лабораторних умовах раніше не досягали. Це призводить до того, що ізоляція всередині двигунів здувається і втрачає тефлон, який обмежує потік двигуна. Це, можливо, пояснює, чому двигуни працювали під час стикування.

Астронавти Бутч Вілмор і Суніта Вільямс Фото: Houston Chronicle

Наприкінці липня NASA і Boeing провели гарячий запуск силової установки Starliner на орбіті. Команда місії з Землі керувала 27 працюючими із 28 двигунів. Перші ознаки свідчать, що вони працювали відповідно до специфікацій.

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Наразі Starliner створив логістичні проблеми для Міжнародної космічної станції. Доки корабель пристикований до станції, інші не зможуть пришвартуватись та передати вантажі чи провести ротацію. Так, на кінець вересня вже довелося перенести запуск SpaceX Crew-9, а політ SpaceX Cargo Dragon для поповнення запасів для NASA перенесено на середину жовтня.

Якщо проблему не виправлять, NASA запустить місію Crew-9 на МКС з двома астронавтами замість чотирьох, включивши Вілмора та Вільямса до експедицій як офіційних членів екіпажу. Тоді пілоти Starliner повернуться на Землю вже по завершенню цієї місії, приблизно в лютому 2025 року.

Детальніше про проблеми, що виникли у корабля Boeing Starliner, Фокус уже писав. Політ, який планувався на 8 днів, може затягнутися на 8 місяців.

Наприкінці липня у NASA заявили, що астронавти залишаться на МКС до вересня.