Следующее поколение антибиотиков уже близко: секретный ингредиент таится в холодных водах Арктики

Исследователи пришли к выводу, что глубоководные микробы в арктических водах могут содержать новое поколение антибиотиков.

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Около 70% существующих сегодня антибиотиков были обнаружены в актинобактериях, большинство из которых обитают в почве на суше. В свою очередь бактерии развиваются и становятся все более устойчивыми к открытым ранее антибиотикам, а это значит, что мир незамедлительно нуждается в новых лекарствах, пишет Live Science.

Теперь, в новой экспедиции в Северном Ледовитом океане ученые обнаружили глубоководные морские микробы, обитающие в холодных водах Арктики, и считают, что они могут стать многообещающим новым источником антибиотиков. Открытие было сделано после того, как ученые решили отправиться на поиски новых антибиотиков в море.

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Считается, что морские микробы на самом деле производят более химически разнообразный набор соединений, чем их наземные аналоги. Ученые пришли к выводу, что это происходит из-за селективного давления, возникающего из окружающей среды с экстремальными колебаниями давления, температуры, концентрации соли, а также уровня освещенности.

Ученые обнаружили, что вещества, вырабатываемые микробами Северного Ледовитого океана, называемыми актинобактериями, могут останавливать рост вредных бактерий и не позволять им вызывать заболевания.

В ходе исследования ученые проанализировали сотни неизвестных соединений, извлеченных из актинобактерий, обитающих внутри беспозвоночных. Далее ученые проанализировали, как соединения влияют на патогенный тип E. Coli (EPEC) — бактерии, заражающие клетки кишечника и вызывающие сильную диарею у людей.

На следующем этапе ученые проверили, способны ли соединения остановить заражение бактериями EPEC. Результаты показали, что два соединения обладают особенно сильными антибактериальными свойствами:

первое — из штамма актинобактерий из рода Rhodococcus;

второе — из штамма, принадлежащего к роду Kocuria.

Результаты анализа показывают, что соединения не давали бактериям прикрепляться к поверхности клетки и вводить вещества, позволяющие микробам захватывать молекулярные механизмы, что фактически и вызывает заболевание. Команда также обнаружила, что штамм рода Kocuria замедлял рост бактерий, в то время как второй штамм этого не делал. Если бактерии живые, но безвредные для хозяина, у них меньше давления отбора, чтобы развить устойчивость к соединению. Простыми словами, соединение Rhodococcus, вероятно, может стать более перспективным кандидатом на роль антибиотика нового поколения.

По словам соавтора исследования, профессора фармацевтической биологии в Университете Хельсинки в Финляндии, потребуется невероятное количество работы, прежде чем антибиотик нового поколения будет выведен на рынок, однако находка сегодня выглядит весьма перспективно. Также считается, что в глубинах океана может таиться значительно больше бактерий с подобными свойствами.

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