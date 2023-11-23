Неожиданный эффект омоложения. Ученые выяснили, что антибиотики могут продлить жизнь

Новое исследование, в котором ученые лечили червей различными препаратами, раскрыло необычные свойства существующих соединений, влияющих на процессы старения.

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Недавнее исследование показало, что антибиотики, воздействующие на митохондрии, потенциально могут увеличить продолжительность жизни. Исследование, проведенное учеными из Университета Салфорда, было направлено на понимание роли митохондрий в процессе старения на примере модельного организма Caenorhabditis elegans (C. Elegans), пишет Medical News.

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Группа исследователей лечила червей различными ингибиторами митохондрий, в том числе доксициклином и азитромицином, и наблюдала заметное увеличение средней продолжительности их жизни.

Ингибиторы митохондрий — это класс соединений, нарушающих нормальное функционирование митохондрий — органелл, вырабатывающих энергию внутри клеток. Эти ингибиторы могут быть направлены на различные компоненты митохондриального механизма, такие как электронно-транспортная цепь или митохондриальные рибосомы. Нарушая процессы выработки энергии в митохондриях, эти ингибиторы могут влиять на клеточный метаболизм и энергетический баланс. Они используются в различных исследованиях для изучения функции митохондрий и имеют потенциальное терапевтическое применение для лечения заболеваний, связанных с дисфункцией митохондрий. Кроме того, последние исследования указывают на их перспективность в изучении старения, где они могут влиять на продолжительность жизни и процессы старения путем модуляции активности митохондрий.

Эти препараты также улучшали скорость глоточного насоса червей, снижали накопление маркера старения — липофусцина и уменьшали расход энергии, измеряемый по уровню АТФ. Обработка витамином С, являющимся прооксидантом, не увеличивала продолжительность их жизни и, напротив, повышала уровень АТФ у C. elegans.

Данное исследование позволяет предположить, что воздействие на митохондрии специфическими антибиотиками может стать перспективным подходом к замедлению старения и увеличению продолжительности жизни некоторых организмов, заявили ученые.

Ранее Фокус писал о диете, способной продлить молодость и замедлить старение. Новое исследование подтверждает, что определенный рацион способен замедлить старение на биологическом уровне.

Также Фокус писал о секрете молодости кожи, обнаруженном учеными на морском дне. Скрытые в недрах бурых морских водорослей соединения, по словам исследователей, способны не просто омолаживать кожу, но и влиять на общий процесс старения нашего организма, делая его более плавным.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.