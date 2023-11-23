Несподіваний ефект омолодження. Учені з'ясували, що антибіотики можуть продовжити життя

Нове дослідження, в якому вчені лікували черв'яків різними препаратами, розкрило незвичайні властивості наявних сполук, що впливають на процеси старіння.

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Недавнє дослідження показало, що антибіотики, які впливають на мітохондрії, потенційно можуть збільшити тривалість життя. Дослідження, проведене вченими з Університету Салфорда, було спрямоване на розуміння ролі мітохондрій у процесі старіння на прикладі модельного організму Caenorhabditis elegans (C. Elegans), пише Medical News.

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Група дослідників лікувала черв'яків різними інгібіторами мітохондрій, зокрема доксицикліном і азитроміцином, і спостерігала помітне збільшення середньої тривалості їхнього життя.

Інгібітори мітохондрій — це клас сполук, що порушують нормальне функціонування мітохондрій — органел, які виробляють енергію всередині клітин. Ці інгібітори можуть бути спрямовані на різні компоненти мітохондріального механізму, такі як електронно-транспортний ланцюг або мітохондріальні рибосоми. Порушуючи процеси вироблення енергії в мітохондріях, ці інгібітори можуть впливати на клітинний метаболізм та енергетичний баланс. Вони використовуються в різних дослідженнях для вивчення функції мітохондрій і мають потенційне терапевтичне застосування для лікування захворювань, пов'язаних із дисфункцією мітохондрій. Крім того, останні дослідження вказують на їхню перспективність у вивченні старіння, де вони можуть впливати на тривалість життя і процеси старіння шляхом модуляції активності мітохондрій.

Ці препарати також покращували швидкість глоткового насоса черв'яків, знижували накопичення маркера старіння — ліпофусцину і зменшували витрату енергії, вимірювану за рівнем АТФ. Обробка вітаміном С, що є прооксидантом, не збільшувала тривалість їхнього життя і, навпаки, підвищувала рівень АТФ у C. elegans.

Це дослідження дає змогу припустити, що вплив на мітохондрії специфічними антибіотиками може стати перспективним підходом до уповільнення старіння і збільшення тривалості життя деяких організмів, заявили вчені.

Раніше Фокус писав про дієту, здатну продовжити молодість і уповільнити старіння. Нове дослідження підтверджує, що певний раціон здатний уповільнити старіння на біологічному рівні.

Також Фокус писав про секрет молодості шкіри, виявлений вченими на морському дні. Приховані в надрах бурих морських водоростей сполуки, за словами дослідників, здатні не просто омолоджувати шкіру, а й впливати на загальний процес старіння нашого організму, роблячи його більш плавним.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.