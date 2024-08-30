Наступне покоління антибіотиків уже близько: секретний інгредієнт таїться в холодних водах Арктики

Дослідники дійшли висновку, що глибоководні мікроби в арктичних водах можуть містити нове покоління антибіотиків.

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Близько 70% антибіотиків, наявних сьогодні, було виявлено в актинобактеріях, більшість з яких мешкають у ґрунті на суші. Зі свого боку бактерії розвиваються і стають дедалі стійкішими до відкритих раніше антибіотиків, а це означає, що світ негайно потребує нових ліків, пише Live Science.

Тож тепер у новій експедиції в Північному Льодовитому океані вчені виявили глибоководні морські мікроби, що мешкають у холодних водах Арктики, і вважають, що вони можуть стати перспективним новим джерелом антибіотиків. Відкриття було зроблено після того, як науковці вирішили вирушити на пошуки нових антибіотиків у море.

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Вважається, що морські мікроби насправді виробляють більш хімічно різноманітний набір сполук, аніж їхні наземні аналоги. Вчені дійшли висновку, що це відбувається через селективний тиск, що виникає з навколишнього середовища з екстремальними коливаннями тиску, температури, концентрації солі, а також рівня освітленості.

Виявлено, що речовини, які виробляють мікробами Північного Льодовитого океану, званими актинобактеріями, можуть зупиняти ріст шкідливих бактерій і не давати змоги їм спричиняти захворювання.

Під час дослідження вчені проаналізували сотні невідомих сполук, витягнутих з актинобактерій, що мешкають усередині безхребетних. Далі вчені проаналізували, як сполуки впливають на патогенний тип E. Coli (EPEC) — бактерії, що заражають клітини кишківника і спричиняють сильну діарею у людей.

На наступному етапі вчені перевірили, чи здатні сполуки зупинити зараження бактеріями EPEC. Результати показали, що дві сполуки мають особливо сильні антибактеріальні властивості:

перше — зі штаму актинобактерій із роду Rhodococcus;

друге — зі штаму, що належить до роду Kocuria.

Результати аналізу показують, що сполуки не давали бактеріям прикріплятися до поверхні клітини та вводити речовини, які дають змогу мікробам захоплювати молекулярні механізми, що фактично й провокує захворювання. Команда також виявила, що штам роду Kocuria уповільнював ріст бактерій, тоді як другий штам цього не робив. Якщо бактерії живі, але нешкідливі для господаря, у них менше тиску відбору, щоб розвинути стійкість до сполуки. Простими словами, сполука Rhodococcus, імовірно, може стати перспективним кандидатом на роль антибіотика нового покоління.

За словами співавтора дослідження, професора фармацевтичної біології в Університеті Гельсінкі у Фінляндії, знадобиться неймовірна кількість роботи, перш ніж антибіотик нового покоління буде виведено на ринок, проте знахідка сьогодні має досить перспективний вигляд. Також вважається, що в глибинах океану може таїтися значно більше бактерій зі схожими властивостями.

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